Нашестя дронів у Європі. Де бачили невідомі БПЛА і як це коментують в країнах

Поліція бачить чіткий зв’язок з нещодавніми подіями в Данії та Норвегії

Протягом останніх двох діб, 26-27 вересня, у кількох країнах Європи було зафіксовано невідомі дрони. У Литві навіть зупиняв роботу аеропорт у Вільнюсі.

Дрони у Литві: затримка аж семи рейсів

Як повідомляє LRT, у Литві у п’ятницю, 26 вересня, у Вільнюсі було зафіксовано три дрони, вони літали поблизу аеропорту. Тому виникла затримка щонайменше семи рейсів: чотири вилетіли із запізненням, три із запізненням приземлилися.

У Національному центрі кризового управління кажуть, що це не перший випадок, коли цивільні дрони порушують роботу аеропортів. В попередні рази два літаки були вимушені приземлитись в альтернативних аеропортах. Нараз достеменно не відомо, кому належали дрони, але провокацію з боку Росії ніхто не виключає.

Дрони у Фінляндії літали над ГЕС

За даними YLE, у Фінляндії у Рованіемі помітили невідомий дрон над ГЕС. Інцидент стався у безпольотній зоні. Відомо, що минулого тижня дрон також бачили над ГЕС у Валаяскоскі. Тоді поліція підтвердила факт порушення кордонів закритого повітряного простору.

Однак подробиці розслідування не відомі. Хоча компанія-власник ГЕС Kemijoki Oy наголошувала, що не зафіксувала оператора дрона на камерах спостереження.

Літали за кілька км від військово-морської бази: дрони над Швецією

Як пише SVT, у ніч на 27 вересня було помічено невідомі дрони над шведським архіпелагом Карлскруна. По прибуттю поліція встигла на власні очі побачити БПЛА.

"Це більший тип (дронів), схожий на той, що був над Данією та Сконе (південна частина Швеції. – Ред.)", – сказав Маттіас Лундгрен, черговий керівник досудового розслідування.

За його словами, походження дрона наразі не відомо, але про нього повідомили місцеві. Зазначається, що над містом літало два БПЛА. Жоден об’єкт не вдалося вилучити, і в справі немає підозрюваних. Поліція бачить чіткий зв’язок з нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.

Зауважимо, що район, де бачили дрони, знаходиться всього за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. ВМС не коментують цей інцидент.

