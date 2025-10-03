Еще один аэропорт ЕС парализовали дроны: зачем это делают и как реагирует Европа

Эксперты считают массовую фиксацию дронов в Европе новым типом гибридной войны.

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за неизвестных дронов. Это уже не первый случай в Европе. В настоящее время деятельность возобновлена, однако 17 рейсов не смогли вылететь, что коснулось почти 3000 пассажиров.

Еще 15 рейсов, по данным западных СМИ, перенаправили в другие аэропорты Австрии и Германии. Работу удалось восстановить в полном объеме, а тип дронов до сих пор не установили. Другой инцидент произошел в Бельгии — над военной базой Эльзенборн у границы с Германией было замечено 15 беспилотников.

Эти дроны в европейском небе не первые

Раньше дроны видели в Литве, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии. Неизвестные дроны связывают с Россией, эта страна обвинения отвергает. Однако была задействована в других чрезвычайных ситуациях в европейском небе.

В сентябре военные самолеты НАТО сбивали российские дроны над Польшей, а затем перехватывали военные самолеты над Эстонией. Отметим, аэропорты из-за дронов закрывали аэропорт в Копенгагене, один из самых загруженных в стране. Также дроны были подмечены над авиабазой, где находятся датские истребители F-16 и F-35.

Какие последствия "налетов" дронов

Последствия парализации воздушного движения — экономические потери для авиакомпаний и пассажиров, увеличение расхода топлива и цен из-за перенаправления рейсов. В общем, это создает хаос для пассажиров, задерживает грузы и обостряет экономические и безопасности Европы. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко ранее подчеркивал цель России именно в парализации воздушного движения ЕС. Цель — вынуждены европейцев поверить, что поддержка Украины им вредит.

Аэропорт в Копенгагене за 6 месяцев принес 2,541 млрд датских крон (свыше 10 млрд грн) выручкой

Что предлагают делать с дронами в Европе

В Европейской комиссии предложили создать "стену из дронов" — сеть радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга ЕС. Проект активно критикуют, в частности генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири считает ее неэффективной и заявил, что "дроны, нарушающие работу аэропорта, следует сбивать". Дания вводила общенациональный запрет на все гражданские полеты дронов, поскольку европейские лидеры собирались в начале октября в Копенгагене на саммит Европейского Союза.

Нашествие дронов — новая гибридная война

Военные эксперты отмечают, что в целом подобные инциденты свидетельствуют о скоординированной схеме нового типа войны в серой зоне. Они назвали это гибридной воздушной блокадой.

При таком подходе противники используют недорогие беспилотники для доступа и запрета коммерческой деятельности в воздушном районе, что приводит к чрезмерному влиянию на безопасность, экономику и общественное доверие. Максимилиан К. Бремер и Келли А. Грико для Defense news

Важно то, что дроны могут оказывать непропорционально сильное влияние при низкой стоимости. Например, в польском воздушном пространстве НАТО использовало ракеты стоимостью от 500 000 до 1 миллиона долларов, чтобы сбить российские дроны стоимостью около 10 000 долларов каждый. Один дрон, намного дешевле любого современного самолета, может закрыть аэропорт, обслуживающий десятки тысяч пассажиров и грузы на миллионы.

Обычные военные средства обороны были разработаны для противодействия высококлассным самолетам и ракетам, а не сливающимся с гражданским воздушным пространством беспилотникам, подчеркивают эксперты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские ракеты и дроны по-прежнему залетали в европейские страны, но сбивать начали их только в 2025 году. Даже пришлось проводить определенные юридические процедуры для разрешения.