"У мене в штаті є дуже розумний хлопець… Він був юридичним радником… того самого Бореля. Отже, цей хлопець тепер працює на мене у Європейському парламенті", – каже Луїс Морено Окампо, колишній прокурор Міжнародного Кримінального Суду ООН. Його слова відображені в сенсаційному відеоролику, в якому він та його син відверто висловлюються про свої можливості натискати на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, впливати на європейську політику, та про цілі "прибрати" прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за підтримки вірменського лобі.

Луїс Окампо, який обіймав посаду прокурора Міжнародного кримінального суду у 2003-2012 рр., і раніше опинявся у центрі скандалів. Але на цей раз його одкровення пролили світло на корупцію у вищому керівництві ЄС.

"І там, у Європейському парламенті, я можу звертатись, можу заперечувати, можу спрямовувати питання та чинити тиск на комісара фон дер Ляйєн, і таким чином коригувати європейську політику", – говорить Окампо. Один із його планів – змусити Єврокомісію розірвати контракт із Азербайджаном. "Європейський Союз зараз має значення, бо Трамп уже розчищає шлях. Ми виходимо на вже прокладену дорогу. Ми посилюємо тиск, і я збираюся робити це разом із вірменським лобі в США. Тож ми зайшли туди і просунули те, що найбільш здійсненне", – зазначає колишній прокурор МКС.

Луїс Морено Окампо

Найдивовижнішим є те, що кампанія, в проведенні якої брали участь європейські депутати та чиновники, фінансувалася в основному з Росії – вірменськими олігархами, які мешкають у РФ, такими як Самвел Карапетян, Рубен Варданян та інші. Плани щодо повалення прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна, який дотримується прозахідного курсу, відкрито обговорювалися Томасом Окампо на ще одному відео. Примітно, що Самвел Карапетян у лютому 2026 р. був висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра Вірменії. Не секрет, що Росія була б дуже рада, якби до влади у Вірменії прийшла проросійська налаштована людина. Раніше у 2022 р. інший російський мільярдер вірменського походження Рубен Варданян, якого називали "людиною Кремля", вирушив у Карабах, щоб стати лідером невизнаного вірменського державного утворення на території Азербайджану. При цьому його головним завданням вважалося створення противаги Пашиняну, щоб надалі претендувати на посаду голови Вірменії. Але Варданяна було затримано Азербайджаном у 2023 році та засуджено за тероризм, фінансування тероризму, військові та інші злочини.

Те, що колишній віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, його оточення, а також інші європейські депутати виявилися замішаними у подібних корупційних скандалах, кидає тінь на репутацію всього Євросоюзу. Саме тому Брюсселю слід серйозно взятися за розслідування цієї справи.