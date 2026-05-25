Удари "Орєшніком" можуть допомогти Україні. Як саме

Ця ракета може бути носієм ядерних боєголовок

Російська атака по Україні "Орєшніком" може допомогти українцям. Адже знайдені та вилучені уламки ракет нададуть більше інформації про російську зброю та можливість протидіяти їй.

Як зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, уламки "Орєшніка", який вдарив по Білій Церкві вже забрали.

"Орєшнік": всі залишки (більше очікуваного) зібрали і передали на дослідження. Щодо ефективності: знищено пару гаражів. Але це була дуже важка ніч. Все доступне з засобів ураження вже передано на дослідження", — йдеться в заяві.

Як уламки "Орєшніка" допоможуть українцям

Фактично уламки — це частини ракет, які дають можливість зрозуміти як працює зброя, з чого зроблена тощо. Ці дані можуть стати підґрунтям до створення системи протидії "Орєшніку".

Що вивчають за уламками:

матеріал корпусу — які сплави використали, чи є теплозахист тощо;

електроніка — плати, датчики, мікросхеми та навігаційні модулі;

система наведення — як саме ракета орієнтується;

тип бойових блоків;

ознаки траєкторії та роботи двигуна — тут треба ще дані з радарів.

Однак слід розуміти, що уламки не показують повністю програмне забезпечення ракети. Вони не нададуть доступ до усих параметрів польоту та не відкриють автоматично відповідь до протидії. Але отримана інформація наблизить Україну до цього та дасть відомості про нову розробку Росії.

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, її часто називали міжконтинентальною. Ракета здатна розвивати надзвукову швидкість (понад 10 Mach) і оснащена роздільною боєголовкою. Потенційно це дозволяє уражати кілька цілей одночасно. Вона може бути носієм ядерного та конвенційного (звичайного) заряду. Її швидкість 13,5 тисяч км на годину. Клас "земля-земля".

Характеристика ракети Орєшнік

Основна особливість запуску — ракета піднімається досить високо для розгону та має балістичну траєкторію. Не всі радари можуть одразу показати можливу ціль. На кінцевій ділянці відбувається входження бойових блоків в атмосферу з дуже великою швидкістю.

Чи можна її збити

Жодна з наявних в України систем ППО не може збити цю ракету. "Орєшнік" теоретично можна знищити установками, які є в Росії, США та Ізраїлі, зокрема йдеться про російську S-500 "Прометей", американську Graund-Based Interceptor та ізраїльську — Arrow-3.

Дальність польоту Орєшніка

Водночас збиття ракети ускладнює:

Гіперзвукова швидкість — близько 13 000 км/год

Бойові блоки, які розділяються — ракета несе кілька бойових блоків, які на фінальному відрізку траєкторії розділяються та атакують різні цілі.

Маневрування — окремі бойові блоки не рухаються по передбачуваній дузі.

Час перехоплення — найбільш ефективно перехопити ракету до того, як вона розділиться на бойові блоки, а це відбувається на висоті понад 100 км.

