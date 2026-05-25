Не купуйте нову машину, якщо...: експерти розповіли, коли від угоди краще відмовитись

Цю помилку роблять багато автомобілістів

Купівля нової машини – це рішення, до якого слід підходити відповідально. У деяких випадках від угоди навіть краще відмовитися і залишитися зі старим "залізним конем", щоб не влетіти "у копійчину".

"Телеграф", посилаючись на видання Motoryzacja Interia, розповідає про те, коли покупка нового авто може стати помилкою. За словами експертів, продаж працюючого автомобіля через побоювання поломок — це досить поширений прорахунок, на який натикається багато автомобілістів.

Зазначається, що купівля нового автомобіля рідко виправдана виключно економічними міркуваннями.

"Якщо у вашому нинішньому автомобілі необхідно замінити певні компоненти — навіть дорогі, такі як компоненти підвіски, — ці витрати зазвичай становитимуть лише частину вартості новішої моделі", — наголошується в статті.

