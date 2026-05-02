"У меня в штате есть очень толковый парень… Он был юридическим советником… того самого Борреля. Так что этот парень теперь работает на меня в Европейском парламенте", – говорит Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного Уголовного Суда ООН. Его слова запечатлены на сенсационном видеоролике, в котором он и его сын откровенно высказываются о своих возможностях оказывать давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, влиять на европейскую политику, и о целях "убрать" премьер-министра Армении Никола Пашиняна при поддержке армянского лобби.

Луис Окампо, который занимал должность прокурора Международного уголовного суда в 2003-2012 гг., и ранее оказывался в центре скандалов. Но на этот раз его откровения пролили свет на вопиющую коррупцию в высшем руководстве ЕС.

"И там, в Европейском парламенте, я могу обращаться, могу оспаривать, могу направлять вопросы и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен, и таким образом корректировать европейскую политику" – говорит Окампо. Один из его планов – принудить Еврокомиссию расторгнуть контракт с Азербайджаном. "Европейский Союз сейчас имеет значение, потому что Трамп уже расчищает путь. Мы выходим на уже проложенную дорогу. Мы усиливаем давление, и я собираюсь делать это совместно с армянским лобби в Соединенных Штатах. Так что мы вошли туда и продвинули то, что гораздо более осуществимо", – отмечает бывший прокурор МУС.

Самым удивительным является то, что кампания, в проведении которых участвовали европейские депутаты и чиновники, финансировалась в основном из России – армянскими олигархами, проживающими в РФ, такими как Самвел Карапетян, Рубен Варданян и другими. Планы по свержению премьер-министра Армении Пашиняна, придерживающегося прозападного курса, открыто обсуждались Томасом Окампо на еще одном видео. Примечательно, что Самвел Карапетян в феврале 2026 г. был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении. Не секрет, что Россия была бы очень рада, если бы к власти в Армении пришел пророссийски настроенный человек. Ранее в 2022 г. другой российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, которого называли "человеком Кремля", отправился в Карабах, чтобы стать лидером непризнанного армянского государственного образования на территории Азербайджана. При этом его главной задачей считалось скорее создание противовеса Пашиняну, чтобы в дальнейшем претендовать на пост главы Армении. Но Варданян был задержан Азербайджаном в 2023 г. и осужден за терроризм, финансирование терроризма, военные и другие преступления.

То, что бывший вице-президент Еврокомиссии Жозеф Борель, его окружение, а также другие европейские депутаты оказались замешаны в подобных коррупционных скандалах, бросает тень на репутацию всего Евросоюза. Именно поэтому Брюсселю следует серьезно взяться за расследование этого дела.