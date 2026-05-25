Без електрики і шуму: німецький лайфхак з пляшкою, який реально охолоджує кімнату

Як зробити "домашній кондиціонер" із звичайної пляшки

У спеку багато хто одразу вмикає вентилятори або кондиціонери, навіть не підозрюючи, що існує простіший спосіб трохи охолодити кімнату без витрат на електроенергію.

Знадобиться лише пляшка води. Що с з нею потрібно робити, написали в "okdiario".

Один із популярних лайфхаків, який використовують у Німеччині, полягає в тому, щоб поставити в кімнаті заморожену пластикову пляшку з водою для охолодження повітря. Суть методу проста: під час танення лід поглинає тепло з навколишнього середовища, завдяки чому температура повітря поступово знижується. Холодне повітря опускається вниз і створює відчуття свіжості в приміщенні.

Щоб ефект був кращим, пляшку радять ставити на високу поверхню та підставляти ємність для води, яка утворюється під час танення.

Заморожена пляшка з водою.

Перевага цього способу — він не потребує електроенергії, не створює шуму та не пересушує повітря, як це часто буває з кондиціонерами.

Хоча такий трюк не замінить повноцінну систему охолодження, він може трохи знизити температуру в невеликій кімнаті та зробити спекотні ночі комфортнішими.

