"Це ганьба!" У Литві дорікнули Заходу через Росію

Інцидент у Лейпцигу нічого не вчить деяких західних політиків

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У Литві незадоволені "розрізненим" підходом Заходу до протидії російським гібридним атакам. Наприклад, США у рамках зустрічі міністрів фінансів "Великої двадцятки" (G20) прийняли на своїй землі російського міністра Антона Силуанова, поки їх союзники по НАТО, німці, розслідували російську диверсію в Лейпцигу (Німеччина).

Про це розповів депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс у коментарі "Телеграфу". Він назвав цю ситуацію ганьбою, а також зазначив, що хтось прокладає шлях до повторної інтеграції РФ до світової спільноти.

"Це ганьба. Бачити свого роду повернення Росії до міжнародної фінансової системи означає, що хтось прокладає для неї шлях до повторної інтеграції у світову спільноту.

Росія виступає проти відповідальної міжнародної спільноти. Шкода, що ми бачимо досі не скоординовані реакції Заходу [на її дії]", — заявив Пятрас.

Пятрас Ауштрявічюс/Фото: facebook.com/PetroAustreviciausbiuras

Зазначимо, за інформацією Reuters, глава Мінфіну США Скотт Бессент жорстко дав зрозуміти Силуанову: жодного послаблення санкцій чи нових угод не буде, доки Росія не припинить війну проти України.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту "Лейпциг-Галле" прямо біля злітно-посадкової смуги виявили безпілотник із прикріпленим вибуховим пристроєм. Небезпечну знахідку оперативно знешкодили за допомогою робота-сапера. Примітно, що цей аеропорт є важливим транспортним хабом для НАТО та Бундесверу. Там же базується українська авіакомпанія Antonov Airlines — дрон із вибухівкою виявили зовсім недалеко від стоянки українських літаків. 1 вересня влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу диверсії з використанням безпілотника.