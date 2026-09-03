На думку Лаврова, НАТО та ЄС потребують Росії для однієї ролі

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Голова МЗС Росії Сергій Лавров під час Східного економічного форуму заявив, що бачить фюрера не тільки в президенті України, а й в європейській політикині, а замороження війни на лінії фронту, на його думку, було б дозволом "на відродження нацизму". Він також наголосив, що для "урегулювання" потрібно враховувати реалії на землі. Водночас, у Росії викривлене поняття про ситуацію на фронті, зокрема Володимир Путін вже заявив про ряд просувань військ РФ.

Лавров заявив, що президент України розраховує на дестабілізацію та бунт в Росії, коли каже про атаки дронами. Він стверджував, що начебто Захід "заохочує терористичні акти" з боку України, не вказавши, хто саме. Що ж до замороження бойових дій та чинне керівництво України — голова російського МЗС висловився однозначно:

"Якби ми пішли на це і сказали: "Ну так, нашим людям хочеться жити якось комфортно. Ми згодні, нехай залишиться цей режим, припиняємо бойові дії", — тобто ми дали б зелене світло на відродження нацизму в прямому сенсі".

Лавров не залишив без уваги і міжнародну повістку. Заявив, що Москва не проситиме про скасування санкцій, не буде залежати від гарного ставлення "Заходу", а НАТО начебто "шукає приводи для продовження існування". На його думку, частина урядів країн ЄС тримаються тільки на тому, що протистоїть Росії.

"Їм постійно потрібен ворог — і членам НАТО, і членам Євросоюзу. Якщо цей штучно створений образ ворога в особі Росії зникне, то переважна більшість урядів у Євросоюзі та країнах НАТО просто втратить підтримку виборців", — заявив Лавров, коментуючи бажання країн Європи відгородитись від Росії ровом.

Він окремо пройшовся по Німеччині — заявляє, що ця країна намагається "підім'яти" під себе інші, налаштовує країни Європи проти Росії тощо. Лавров знайшов і винних. Серед них — Урсула фон дер Ляйєн, президентка Єврокомісії. Її Лавров назвав "фюрером", що тягне Європу в нацизм.

Зауважимо, риторика Лаврова трохи змінилась за літо. Наприкінці червня голова російського МЗС заявляв, що Росія готова до переговорів з Україною в будь-який час. Тоді ж він назвав Володимира Зеленського "фюрером", якого нібито призначили на цю посаду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці серпня речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія готова до переговорів, проте для них немає передумов.