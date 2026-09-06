Инцидент в Лейпциге ничему не учит некоторых западных политиков

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В Литве недовольны "разрозненным" подходом Запада к противодействию российским гибридным атакам. К примеру, США в рамках встречи министров финансов "Большой двадцатки" (G20) приняли на своей земле российского министра Антона Силуанова, пока их союзники по НАТО, немцы, расследовали российскую диверсию в Лейпциге (Германия).

Об этом рассказал депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в комментарии "Телеграфу". Он назвал данную ситуацию позором, а также отметил, что кто-то прокладывает путь к повторной интеграции РФ в мировое сообщество.

"Это позор. Видеть своего рода возвращение России в международную финансовую систему означает, что кто-то прокладывает для нее путь к повторной интеграции в мировое сообщество.

Россия выступает против ответственного международного сообщества. Жаль, что мы видим до сих пор не скоординированные реакции Запада [на ее действии]", — заявил Пятрас.

Пятрас Ауштрявичюс/Фото: facebook.com/PetroAustreviciausbiuras

Отметим, по информации Reuters, глава Минфина США Скотт Бессент жестко дал понять Силуанову: никакого ослабления санкций или новых сделок не будет, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту "Лейпциг-Галле" прямо возле взлетно-посадочной полосы обнаружили беспилотник с прикрепленным взрывным устройством. Опасную находку оперативно обезвредили с помощью робота-сапера. Примечательно, что этот аэропорт служит важным транспортным хабом для НАТО и Бундесвера. Там же базируется украинская авиакомпания Antonov Airlines — дрон со взрывчаткой обнаружили совсем недалеко от стоянки украинских самолетов. 1 сентября власти Германии официально возложили на Россию ответственность за попытку диверсии с использованием беспилотника.