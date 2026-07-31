Стандарти НАТО замість СРСР: Білецький розповів, як у 3 АК вирішують головну проблему з офіцерами

Командири отримують більше свободи для рішень

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В Україні впроваджують новий підхід до управління військами, що ґрунтується на принципах провідних армій світу. Зокрема, 3-й армійський корпус, як армія нового зразка, будує свою систему командування на концепції mission command, яка передбачає більше ініціативи від командирів на місцях та відмову від радянської моделі централізованого контролю.

Про це український генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу та засновник батальйону "Азов" розповів в інтерв’ю американському блогеру та інфлюєнсеру Лорі Лумер.

"В Україні централізоване управління. Фактично завжди це процедура, умовно, mission-контроль. Тобто старший начальник приймає одне особисте рішення та контролює всі етапи їх виконання. У цьому ми дуже нагадуємо російську армію", - зазначив він.

Андрій Білецький. Фото: Facebook

Наразі йде перехід до формату, який використовують армії США та інших країн-партнерів. Головним завданням залишається виховання у командирах здатності самостійно приймати рішення в умовах бою, а не очікувати вказівок на кожному етапі.

"Ми переходимо якраз до командної роботи. Ми використовуємо наш принцип – це mission command. Я вірю особисто в те, що люди мають проявляти ініціативу. Виховати її в українських офіцерах старої школи непросто, і на це йде час", - підсумував він.

Андрій Білецький та Лора Лумер. Скріншот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому досвідчені воїни обирають 3-ту штурмову.