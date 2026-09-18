Померла журналістка, яка побачила чоловіка у Бріжит Макрон: нещодавно вона виграла суд проти першої леді

Журналістка виявилася пов'язаною зі скандалом навколо першої леді Франції

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Померла французька журналістка Наташа Рей, яка раніше розпочала розслідування про стать Бріжит Макрон. Про її смерть повідомив журналіст Ксав’є Пуссар. За його словами, Рей померла 13 вересня від раку.

Французька журналістка Наташа Рей, яка отримала популярність після публікацій про Бріжит Макрон, померла 13 вересня у місті Сент у департаменті Шаранта. За словами її колеги, причиною смерті став рак. Про Рей було відомо як про одну з учасниць гучної судової справи, пов'язаної з поширенням тверджень про минуле першої леді Франції.

"З великим сумом ми повідомляємо про відхід до Бога Наташі Рей, який стався 13 вересня в Сенті (Шарант-Марітім) внаслідок раку", — написав її колега в соцмережі X. За його словами, похорон журналістки повинен був відбутися 18 вересня о 16:00 на цвинтарі Сен-Па.

Ім'я Наташі Рей стало широко відоме у Франції після того, як у 2021 році вона спільно з Амандіною Руа поширила твердження про те, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком і пов'язана зі своїм братом Жан-Мішелем Троньє. Ці заяви стали основою для судового розгляду про наклеп.

10 липня 2025 року Паризький апеляційний суд виправдав Рей і Руа за звинуваченнями. Суд, зокрема, зазначив, що саме собою твердження про гендерний перехід не може розглядатися як зазіхання на честь або репутацію людини. При цьому рішення суду не було підтвердженням тверджень Рей про особу чи минуле Бріжит Макрон. Після рішення Бріжит Макрон звернулася до Касаційного суду.

Адвокат Рей Франсуа Данглеан після судового рішення заявив у соцмережі X, що його підзахисна "остаточно виграла судовий процес про наклеп", порушений, за його формулюванням, "клікою Бріжит Троньє-Макрон і Жан-Мішеля Троньє". Ця заява відображала позицію захисту; судове рішення стосувалося конкретних звинувачень у межах справи і не встановлювало достовірність теорії, що поширювалася, про Бріжит Макрон.

В останні роки справа набула міжнародного резонансу. Американська блогерка Кендіс Оуенс, яка підхопила та активно поширювала твердження про Бріжит Макрон, у листопаді 2025 року заявила, що президент Франції Еммануель Макрон та його дружина нібито заплатили за її вбивство. У публікації від 22 листопада вона стверджувала, що отримала інформацію від якогось високопоставленого чиновника французького уряду. Запис набрав понад 40 мільйонів переглядів. При цьому Оуенс не надала переконливих доказів своїх звинувачень.