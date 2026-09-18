Укр

Умерла журналистка, которая увидела мужчину в Брижит Макрон: недавно она говорила, что ее "заказал" президент

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Брижит Макрон Новость обновлена 18 сентября 2026, 16:08
Брижит Макрон. Фото Getty Images

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Умерла французская журналистка Наташа Рей, которая ранее начала расследование о поле Брижит Макрон. О ее смерти сообщил журналист Ксавье Пуссар. По его словам, Рей скончалась 13 сентября от рака.

Французская журналистка Наташа Рэй, получившая известность после публикаций о Брижит Макрон, умерла 13 сентября в городе Сент в департаменте Шаранта. По словам ее коллеги, причиной смерти стал рак. О Рэй было известно как об одной из участниц громкого судебного дела, связанного с распространением утверждений о прошлом первой леди Франции.

"С большой грустью мы сообщаем об уходе к Богу Наташи Рэй, произошедшем 13 сентября в Сенте (Шарант-Маритим) вследствие рака", — написал ее коллега в соцсети X. По его словам, похороны журналистки должны были состояться 18 сентября в 16:00 на кладбище Сен-Пале в Сенте.

Имя Наташи Рэй стало широко известно во Франции после того, как в 2021 году она совместно с Амандина Руа распространила утверждения о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и связана со своим братом Жан-Мишелем Тронье. Эти заявления стали основой для судебного разбирательства о клевете.

10 июля 2025 года Парижский апелляционный суд оправдал Рэй и Руа по предъявленным обвинениям. Суд, в частности, указал, что само по себе утверждение о гендерном переходе не может рассматриваться как посягательство на честь или репутацию человека. При этом решение суда не являлось подтверждением утверждений Рэй о личности или прошлом Брижит Макрон. После решения Брижит Макрон обратилась в Кассационный суд.

Адвокат Рэй Франсуа Данглеан после судебного решения заявил в соцсети X, что его подзащитная "окончательно выиграла судебный процесс о клевете", возбужденный, по его формулировке, "кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье". Это заявление отражало позицию защиты; судебное решение касалось конкретных обвинений в рамках дела и не устанавливало достоверность распространявшейся теории о Брижит Макрон.

В последние годы дело получило международный резонанс. Американская блогерша Кэндис Оуэнс, которая подхватила и активно распространяла утверждения о Брижит Макрон, в ноябре 2025 года заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга якобы заплатили за ее убийство. В публикации от 22 ноября она утверждала, что получила информацию от некоего "высокопоставленного чиновника французского правительства". Запись набрала более 40 миллионов просмотров. При этом Оуэнс не представила убедительных доказательств своих обвинений.

Теги:
#Смерть #Брижит Макрон