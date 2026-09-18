Умерла журналистка, которая увидела мужчину в Брижит Макрон: недавно она говорила, что ее "заказал" президент

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Умерла французская журналистка Наташа Рей, которая ранее начала расследование о поле Брижит Макрон. О ее смерти сообщил журналист Ксавье Пуссар. По его словам, Рей скончалась 13 сентября от рака.

Французская журналистка Наташа Рэй, получившая известность после публикаций о Брижит Макрон, умерла 13 сентября в городе Сент в департаменте Шаранта. По словам ее коллеги, причиной смерти стал рак. О Рэй было известно как об одной из участниц громкого судебного дела, связанного с распространением утверждений о прошлом первой леди Франции.

"С большой грустью мы сообщаем об уходе к Богу Наташи Рэй, произошедшем 13 сентября в Сенте (Шарант-Маритим) вследствие рака", — написал ее коллега в соцсети X. По его словам, похороны журналистки должны были состояться 18 сентября в 16:00 на кладбище Сен-Пале в Сенте.

Имя Наташи Рэй стало широко известно во Франции после того, как в 2021 году она совместно с Амандина Руа распространила утверждения о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и связана со своим братом Жан-Мишелем Тронье. Эти заявления стали основой для судебного разбирательства о клевете.

10 июля 2025 года Парижский апелляционный суд оправдал Рэй и Руа по предъявленным обвинениям. Суд, в частности, указал, что само по себе утверждение о гендерном переходе не может рассматриваться как посягательство на честь или репутацию человека. При этом решение суда не являлось подтверждением утверждений Рэй о личности или прошлом Брижит Макрон. После решения Брижит Макрон обратилась в Кассационный суд.

Адвокат Рэй Франсуа Данглеан после судебного решения заявил в соцсети X, что его подзащитная "окончательно выиграла судебный процесс о клевете", возбужденный, по его формулировке, "кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье". Это заявление отражало позицию защиты; судебное решение касалось конкретных обвинений в рамках дела и не устанавливало достоверность распространявшейся теории о Брижит Макрон.

В последние годы дело получило международный резонанс. Американская блогерша Кэндис Оуэнс, которая подхватила и активно распространяла утверждения о Брижит Макрон, в ноябре 2025 года заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга якобы заплатили за ее убийство. В публикации от 22 ноября она утверждала, что получила информацию от некоего "высокопоставленного чиновника французского правительства". Запись набрала более 40 миллионов просмотров. При этом Оуэнс не представила убедительных доказательств своих обвинений.