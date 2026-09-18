"У минулому житті був чоловіком": реакція собаки на уколи розмішила українців (відео)

Домашній улюбленець всіма способами намагався уникнути неприємної процедури

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У мережі завірусилося відео із кумедною реакцією собаки на укол. Лабрадор на прізвисько Бумер сховався в куток і пронизливо спокійним поглядом дивився на господиню, ніби благаючи її не робити цього.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі Threads. На кадрах чути, як господиня просить домашнього улюбленця зробити укол, тримаючи біля нього шприц. Однак Бумер явно не поділяв її ентузіазму і намагався всіма силами уникнути процедури, навіть тримаючись лапою за двері.

"Ще одне кумедне відео. Якщо ми йдемо ветеринарну клініку, то він втрачає свідомість. У кого теж так?", — йдеться у підписі до ролика.

У коментарях під постом користувачі розчулюються реакцією собаки і сміються з того, як пес поводиться в цій ситуації.

Як у мережі відреагували на лабрадора Бумера/Скріншот

Коментарі із соціальної мережі Threads/Скріншот

У мережі прокоментували реакцію собаки на укол/Скріншот

Особливу увагу користувачі мережі звернули на те, як Бумер уміло закочує очі.

У Threads коментують кумедне відео з лабрадором/Скріншот

Деякі навіть припустили, що в минулому Бумер був чоловіком.

Коментарі із соціальної мережі Threads/Скріншот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловіків собаки бояться частіше за жінок. За словами кінолога, поведінка та реакції собаки формуються щодня. Навіть після успішного навчання тварині потрібні регулярні повторення правил та норм поведінки.