Капремонт не знадобиться: як врятувати старий дах від протікання за копійки

Українка показала, як можна обійтися без дорогого ремонту

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Старий дах почав пропускати воду, а повна його реконструкція могла обійтися приблизно у 10 тисяч доларів. Власниця будинку вирішила не поспішати з масштабним ремонтом і спробувала відновити проблемні місця за допомогою герметика та фарби.

Про свій спосіб вона розповіла в Instagram. Жінка показала старі металеві конструкції на даху та розповіла, скільки коштувало таке рішення.

Чому дах почав протікати

За словами авторки відео, будинок збудували у 1984 році. Дах тут не шиферний — його вкриває метал, а на окремих ділянках встановлені оцинковані кутки.

З часом вони сильно поржавіли, а найбільше проблем виникло у місцях стиків. Саме звідти під час дощів почала потрапляти вода, через що зрештою затопило стелю в одній із кімнат.

Заіржавілий дах. Фото: anet_bozhyk/Instagram

Заіржавілий дах. Фото: anet_bozhyk/Instagram

"Так протікає, що затопило вже в одній кімнаті стелю", — розповіла власниця будинку.

Повністю переробляти дах власниця поки не планує. За її словами, ремонт лише окремих елементів фактично означав би перебудову всієї конструкції, а це потребувало б значно більших витрат.

Як вирішили проблему

Замість капітального ремонту власники вирішили загерметизувати проблемні місця. Спеціальним силіконом вони пройшлися по всіх стиках металевих конструкцій.

Після цього поверхню пофарбували корабельною фарбою, яку можна наносити на іржу. Це має додатково захистити метал від вологи.

З зовнішнім виглядом, щоправда, вийшло не зовсім так, як планували. Авторка зазначила, що фарба мала бути матовою, однак після нанесення виявилася глянцевою, через що покриття лягло дещо нерівномірно.

Покриття фарбою. Фото: anet_bozhyk/Instagram

Скільки коштував ремонт

Власниця будинку порівняла витрати на такий ремонт із вартістю повної реконструкції даху. За її словами, на переробку всієї конструкції довелося б витратити близько 10 тисяч доларів.

На герметизацію використали два тюбики силікону приблизно по 300 гривень. Ще дві банки фарби коштували близько 700 гривень кожна.

За словами жінки, повністю переробити конструкцію даху вони хотіли б, однак поки не готові витрачати на це таку суму.

"До" та "після". Фото: anet_bozhyk/Instagram

Вона також згадала про обстріли та ризик пошкодження будинку. За таких обставин, пояснює авторка, вкладати значні кошти у повну перебудову даху зараз не хочеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка розкрила секрети ремонту старої кухні.