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"Франція горить": як виглядає Париж після судного дня (фото, відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Наслідки мітингу Новина оновлена 18 жовтня 2026, 17:07
Наслідки мітингу. Фото Getty Images

Після ночі погромів жителі прибирають вулиці

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У суботу, 17 жовтня, у столиці Франції акція протесту проти високої вартості життя переросла у заворушення та акти вандалізму. В ході зіткнень постраждали понад 600 правоохоронців та рятувальників, а близько 2000 учасників було затримано.

У центрі міста розбито вітрини, розграбовано магазини та спалено кіоски. На площі Республіки поліція знову застосувала сльозогінний газ і затримала людей, повідомляє Le Parisien.

Як виглядає Париж після нічних погромів

Уранці мешканці столиці побачили спорожнілі торгівельні зали, пошкоджені вуличні меблі та спалені кіоски на площі Республіки. У повітрі ще тримався запах сльозогінного газу. Світлофори на площі не працювали. Комунальні служби спочатку розчищали проїжджу частину, щоб відновити рух. Мешканці допомагали їм: підмітали вулиці, збирали сміття та прибирали обгоріле коріння дерев.

Після нічних погромів на вулицях Парижа залишилися спалені автомобілі та сміття
Після нічних погромів на вулицях Парижа залишилися спалені автомобілі та сміття

"Учора я не наважувалася вийти, мені було страшно. Сьогодні вранці виходжу на вулицю – наче тут була війна. Я приголомшена. Не можу повірити, що таке могло статися в самому центрі Парижа. Це жахливо", – розповіла мешканка бульвару Страсбур Ізабель.

У районі Бастилії розграбували та розтрощили магазин Levi's. За словами керівниці, працівники пішли приблизно о 18–19-й годині, а близько 20-ї почався погром. У ньому брали участь щонайменше пів сотні людей, більшість із них із закритими обличчями. З магазину винесли виручку з трьох кас, розмінні гроші, планшети та щонайменше 50% одягу. На бульварі Вольтера розгромили магазини товарів для гіків.

Після нічних заворушень комунальні служби розчищають вулиці та відновлюють рух
Після нічних заворушень комунальні служби розчищають вулиці та відновлюють рух/Фото: Getty Images

На площі Республіки знову застосували газ

Уранці в соцмережах закликали знову зібратися на площі Республіки о 14:00. Туди направили поліцейських, зокрема підрозділи CRS. На кадрах BFMTV видно щонайменше кілька десятків людей. Деякі вигукували гасла проти поліції. Потім силовики рушили до учасників, застосували сльозогінний газ і затримали кількох людей.

Статуя "Монумент Республіки" в жовтому жилеті та вкрита графіті наступного дня після загальнонаціональних протестів проти "високої вартості життя" на площі Республіки в Парижі
Статуя "Монумент Республіки" в жовтому жилеті та вкрита графіті наступного дня після загальнонаціональних протестів проти "високої вартості життя" на площі Республіки в Парижі/Фото: Getty Images

"У соціальних мережах поширили заклик до неузгодженого зібрання на площі Республіки сьогодні о 14:00. Префектура поліції вже понад годину проводила перевірки та розгорнула сили безпеки для швидкого втручання за потреби. Після перших проявів напруженості співробітники наближаються, щоб розігнати присутніх і провести затримання", – повідомила префектура поліції Парижа.

Напередодні в столиці затримали 855 людей – рекордну для Парижа кількість. Один учасник протесту помер після того, як йому стало зле на вулиці. Від газу постраждали й мешканці. 81-річна Марія, яка живе на вулиці Шарло у третьому окрузі, розповіла, що дим проник до її квартири й вона перестала нормально дихати.

Після погромів у магазинів залишилися розбиті вітрини та пошкоджені фасади
Після погромів у магазинів залишилися розбиті вітрини та пошкоджені фасади/Фото: Getty Images

Що призвело до заворушень і як реагує влада

Національна акція 17 жовтня об’єднала профспілки, "жовті жилети", школярів, студентів і фермерів. Міністерство внутрішніх справ нарахувало 550 000 учасників по країні, зокрема 110 000 у Парижі. Профспілка CGT заявила майже про 800 000 учасників. Уранці марші загалом проходили спокійно, але надвечір у кількох великих містах почалися напади на громадські будівлі, пограбування та підпали. У Ліможі вогонь знищив частину будівлі мерії: увечері обвалилися вежа та дзвіниця.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що по країні затримали понад 2 000 людей, а постраждали понад 600 поліцейських, жандармів і пожежників. За оцінкою президента Федерації торгівлі та дистрибуції, очільника Carrefour Александра Бомпара, насильство торкнулося 1 500 торговців, а збитки обчислюються сотнями мільйонів євро.

Мер Парижа Емманюель Грегуар оголосив про створення екстреної групи допомоги підприємцям. Вона оцінюватиме збитки та допомагатиме розв’язувати адміністративні й страхові питання. На понеділок призначено зустріч торговців, страховиків і представників держави. Президент Франції Емманюель Макрон звернеться до громадян у неділю о 20:00, а прем’єр-міністр Себастьян Лекорню вранці в понеділок проведе міжвідомчу кризову нараду.

Трамп заявив, що Франція палає

Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social реакцію на події у Франції 18 жовтня. У дописі він пов’язав те, що відбувається, з імміграцією.

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу, людей із ненавистю в серцях, зруйнувала цю колись велику країну. Закрийте свої кордони й поверніть контроль, поки не стало надто пізно!" – написав Трамп.

Дональд Трамп пов’язав заворушення у Франції з імміграцією
Дональд Трамп пов’язав заворушення у Франції з імміграцією/Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", Паризька міська рада назвала зелену зону в центрі міста "Київським садом" на честь української столиці. Це один із прикладів зв’язку Парижа та Києва поза офіційними контактами.

Теги:
#США #Париж #Франція #Протести #Дональд Трамп