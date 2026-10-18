"Франція горить": як виглядає Париж після судного дня (фото, відео)

Після ночі погромів жителі прибирають вулиці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу, 17 жовтня, у столиці Франції акція протесту проти високої вартості життя переросла у заворушення та акти вандалізму. В ході зіткнень постраждали понад 600 правоохоронців та рятувальників, а близько 2000 учасників було затримано.

У центрі міста розбито вітрини, розграбовано магазини та спалено кіоски. На площі Республіки поліція знову застосувала сльозогінний газ і затримала людей, повідомляє Le Parisien.

Як виглядає Париж після нічних погромів

Уранці мешканці столиці побачили спорожнілі торгівельні зали, пошкоджені вуличні меблі та спалені кіоски на площі Республіки. У повітрі ще тримався запах сльозогінного газу. Світлофори на площі не працювали. Комунальні служби спочатку розчищали проїжджу частину, щоб відновити рух. Мешканці допомагали їм: підмітали вулиці, збирали сміття та прибирали обгоріле коріння дерев.

Після нічних погромів на вулицях Парижа залишилися спалені автомобілі та сміття

"Учора я не наважувалася вийти, мені було страшно. Сьогодні вранці виходжу на вулицю – наче тут була війна. Я приголомшена. Не можу повірити, що таке могло статися в самому центрі Парижа. Це жахливо", – розповіла мешканка бульвару Страсбур Ізабель.

У районі Бастилії розграбували та розтрощили магазин Levi's. За словами керівниці, працівники пішли приблизно о 18–19-й годині, а близько 20-ї почався погром. У ньому брали участь щонайменше пів сотні людей, більшість із них із закритими обличчями. З магазину винесли виручку з трьох кас, розмінні гроші, планшети та щонайменше 50% одягу. На бульварі Вольтера розгромили магазини товарів для гіків.

Після нічних заворушень комунальні служби розчищають вулиці та відновлюють рух/Фото: Getty Images

На площі Республіки знову застосували газ

Уранці в соцмережах закликали знову зібратися на площі Республіки о 14:00. Туди направили поліцейських, зокрема підрозділи CRS. На кадрах BFMTV видно щонайменше кілька десятків людей. Деякі вигукували гасла проти поліції. Потім силовики рушили до учасників, застосували сльозогінний газ і затримали кількох людей.

Статуя "Монумент Республіки" в жовтому жилеті та вкрита графіті наступного дня після загальнонаціональних протестів проти "високої вартості життя" на площі Республіки в Парижі/Фото: Getty Images

"У соціальних мережах поширили заклик до неузгодженого зібрання на площі Республіки сьогодні о 14:00. Префектура поліції вже понад годину проводила перевірки та розгорнула сили безпеки для швидкого втручання за потреби. Після перших проявів напруженості співробітники наближаються, щоб розігнати присутніх і провести затримання", – повідомила префектура поліції Парижа.

Напередодні в столиці затримали 855 людей – рекордну для Парижа кількість. Один учасник протесту помер після того, як йому стало зле на вулиці. Від газу постраждали й мешканці. 81-річна Марія, яка живе на вулиці Шарло у третьому окрузі, розповіла, що дим проник до її квартири й вона перестала нормально дихати.

Після погромів у магазинів залишилися розбиті вітрини та пошкоджені фасади/Фото: Getty Images

Що призвело до заворушень і як реагує влада

Національна акція 17 жовтня об’єднала профспілки, "жовті жилети", школярів, студентів і фермерів. Міністерство внутрішніх справ нарахувало 550 000 учасників по країні, зокрема 110 000 у Парижі. Профспілка CGT заявила майже про 800 000 учасників. Уранці марші загалом проходили спокійно, але надвечір у кількох великих містах почалися напади на громадські будівлі, пограбування та підпали. У Ліможі вогонь знищив частину будівлі мерії: увечері обвалилися вежа та дзвіниця.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що по країні затримали понад 2 000 людей, а постраждали понад 600 поліцейських, жандармів і пожежників. За оцінкою президента Федерації торгівлі та дистрибуції, очільника Carrefour Александра Бомпара, насильство торкнулося 1 500 торговців, а збитки обчислюються сотнями мільйонів євро.

Мер Парижа Емманюель Грегуар оголосив про створення екстреної групи допомоги підприємцям. Вона оцінюватиме збитки та допомагатиме розв’язувати адміністративні й страхові питання. На понеділок призначено зустріч торговців, страховиків і представників держави. Президент Франції Емманюель Макрон звернеться до громадян у неділю о 20:00, а прем’єр-міністр Себастьян Лекорню вранці в понеділок проведе міжвідомчу кризову нараду.

Трамп заявив, що Франція палає

Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social реакцію на події у Франції 18 жовтня. У дописі він пов’язав те, що відбувається, з імміграцією.

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу, людей із ненавистю в серцях, зруйнувала цю колись велику країну. Закрийте свої кордони й поверніть контроль, поки не стало надто пізно!" – написав Трамп.

Дональд Трамп пов’язав заворушення у Франції з імміграцією/Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", Паризька міська рада назвала зелену зону в центрі міста "Київським садом" на честь української столиці. Це один із прикладів зв’язку Парижа та Києва поза офіційними контактами.