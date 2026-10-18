"Франция горит": как выглядит Париж после судного дня (фото, видео)

После ночи погромов жители убирают улицы

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В субботу, 17 октября, в столице Франции акция протеста против высокой стоимости жизни переросла в беспорядки и акты вандализма. В ходе столкновений пострадали более 600 правоохранителей и спасателей, а порядка 2000 участников были задержаны.

В центре города разбиты витрины, разграблены магазины и сгорели киоски. На площади Республики полиция снова применила слезоточивый газ и задержала людей, сообщает Le Parisien.

Как выглядит Париж после ночи погромов

Утром жители столицы увидели опустевшие торговые залы, поврежденную уличную мебель и сгоревшие киоски на площади Республики. В воздухе еще держался запах слезоточивого газа. Светофоры на площади не работали. Коммунальные службы сначала расчищали проезжую часть, чтобы восстановить движение. Жители помогали им: подметали улицы, собирали мусор и убирали обгоревшие корни деревьев.

После ночных погромов в Париже на улицах остались сгоревшие автомобили и мусор/Фото: Getty Images

"Вчера я не решалась выйти, мне было страшно. Сегодня утром выхожу на улицу – словно здесь была война. Я потрясена. Не могу поверить, что такое могло произойти в самом центре Парижа. Это ужасно", – рассказала жительница бульвара Страсбур Изабель.

В районе Бастилии разграбили и разрушили магазин Levi's. По словам управляющей, сотрудники ушли примерно в 18–19 часов, а около 20 часов начался погром. В нем участвовали не менее полусотни человек, большинство были с закрытыми лицами. Из магазина вынесли выручку из трех касс, разменные деньги, планшеты и как минимум 50% одежды. На бульваре Вольтера разгромили магазины товаров для гиков.

После ночных беспорядков коммунальные службы расчищают улицы и восстанавливают движение/Фото: Getty Images

На площади Республики снова применили газ

Утром в соцсетях призывали снова собраться на площади Республики в 14 часов. Туда направили полицейских, в том числе подразделения CRS. На кадрах BFMTV видны как минимум несколько десятков человек. Некоторые выкрикивали лозунги против полиции. Затем силовики двинулись к участникам, применили слезоточивый газ и задержали нескольких человек.

Статуя "Монумент Республики" в желтом жилете и покрытая граффити на следующий день после общенациональных протестов против "высокой стоимости жизни" на площади Республики в Париже/Фото: Getty Images

"В социальных сетях распространили призыв к несогласованному собранию на площади Республики сегодня в 14 часов. Префектура полиции уже более часа проводила проверки и развернула силы безопасности для быстрого вмешательства при необходимости. После первых проявлений напряженности сотрудники сближаются, чтобы рассеять собравшихся и провести задержания", – сообщила префектура полиции Парижа.

Накануне в столице задержали 855 человек – рекордное для Парижа число. Один участник протеста умер после того, как ему стало плохо на улице. От газа пострадали и жители. 81-летняя Мария, живущая на улице Шарло в третьем округе, рассказала, что дым проник в ее квартиру и она перестала нормально дышать.

После погромов магазины остались с разбитыми витринами и повреждёнными фасадами

Что привело к беспорядкам и как отвечает власть

Национальная акция 17 октября объединила профсоюзы, "желтые жилеты", школьников, студентов и фермеров. МВД насчитало 550 000 участников по стране, в том числе 110 000 в Париже. Профсоюз CGT заявил почти о 800 000 участниках. Утром шествия в целом проходили спокойно, но к вечеру в нескольких крупных городах начались нападения на общественные здания, грабежи и поджоги. В Лиможе огонь уничтожил часть здания мэрии: вечером обрушились башня и колокольня.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что по стране задержали более 2 000 человек, а пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных. По оценке президента Федерации торговли и дистрибуции, главы Carrefour Александра Бомпара, насилие затронуло 1 500 торговцев, а ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар объявил о создании экстренной группы помощи предпринимателям. Она будет оценивать ущерб и помогать решать административные и страховые вопросы. На понедельник назначена встреча торговцев, страховщиков и представителей государства. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к гражданам в воскресенье в 20 часов, а премьер-министр Себастьян Лекорню утром в понедельник проведет межведомственное кризисное совещание.

Трамп заявил, что Франция горит

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social реакцию на события во Франции 18 октября. В сообщении он связал происходящее с иммиграцией.

"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила эту некогда великую страну. Закройте свои границы и верните контроль, пока не стало слишком поздно!" – написал Трамп.

Дональд Трамп связал беспорядки во Франции с иммиграцией

Как сообщал "Телеграф", Парижский городской совет назвал зеленую зону в центре города "Киевским садом" в честь украинской столицы. Это один из примеров связи Парижа и Киева за пределами официальных контактов.