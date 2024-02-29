В Росії прихильники ПВК "Вагнер" крадуть квіти з меморіалу Навального: реакція мережі і відео

Такого цинізму ще не було

Не минуло і двох тижнів після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, як прихильники ПВК "Вагнер" забирають квіти зі стихійного меморіалу. Вони їх зносять до місця пам'яті Євгена Пригожина.

Заклик так чинити опублікувала у себе Z-блогерка Наталія Хім. Вона закликала зносити, як можна більше квітів.

"Навалністи, нічого особистого. Я, співробітники ПВК "Вагнер" та співробітники Міністерства оборони ухвалили спільне рішення. Ми поважаємо чужі гроші, витрачені на ці квіти, але в моїй країні є реальні герої, які справді їх гідні. Згодом ви це зрозумієте. Для вас дрібниця, нам приємно. Приносьте більше", — написала вона.

Це викликало резонанс у мережі. Люди поділились своїми емоціями щодо цього інциденту.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у колонії. За попередньою версією, причиною став тромб, що відірвався. Після розтину тіла матері сказали, що опозиціонер помер через "синдром раптової смерті". Як повідомила "Медуза", такий діагноз записують у документах, якщо дізнатися про справжню причину не вдалося.

А також, 22 серпня у Тверській області росії розбився літак євгенія пригожина. За даними Росавіації він мав перебувати на борту.