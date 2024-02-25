"Вони його вбили. І де реакція?": Зеленський жорстко висловився про смерть Навального

Він вважає, що це було вбивство

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального пов'язана із вбивством. Глава держави впевнений, що політика вбив Кремль.

Таку думку він висловив під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

"У них була одна людина (Олексій Навальний), яка могла вести опозиційну політику. Він за це був у тюрмі. Вони його вбили. І не треба зараз говорити, яким чином. Вони його вбили Кремлем — і де їхня відповідь як суспільства та громадськості. Це ж їхній громадянин. Чому запитують мене (про Навального — ред.). Так запитайте у них (росіян — ред.), він же — їхній громадянин. Бо їм все одно на це", — сказав він.

Варто зазначити, що начальник ГУР МО Кирило Буданов назвав причину смерті Навального. За його словами, російський політик Олексій Навальний помер природною смертю. Причиною став відрив тромбу.

Про це він заявив на форумі "Україна. Рік 2024". Буданов сказав, що інформація про це підтверджується.

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна (смерть. — Ред.)", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у колонії. За попередньою версією, причиною став тромб, що відірвався. Після розтину тіла матері сказали, що опозиціонер помер через "синдром раптової смерті".