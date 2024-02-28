Любитель Путіна Карлсон запідозрив Україну у причетності до смерті Навального

Подія, на думку телеведучого, ніяк не пов’язана з майбутніми виборами в Росії

Американський журналіст Такер Карлсон, який нещодавно наробив галасу своїм інтерв’ю з Володимиром Путіним, заявив, що до смерті російського опозиціонера Олексія Навального може бути причетна Україна. На його думку, країні це нібито може бути вигідним у війні з РФ.

Таку думку Карлсон висловив в ефірі подкасту блогера Лекса Фрідмана. Він припустив, що нібито разом з Україною і Захід міг стояти за смертю Навального.

"Вони вбили дочку Дугіна в Москві. Так що так, це можливо ... Але в будь-якому випадку, що стосується Навального, я не знаю. Але ми завжди повинні виходити з того, що ми знаємо, тобто з правди, пізнаваної правди. А якщо у вас є цілий політичний апарат, який приймає найважливіші рішення на планеті, ґрунтуючись на речах, які є нісенітницею або брехнею, ви отримуватимете погані результати щоразу. І саме тому ми знаходимося там, де знаходимося", — сказав Такер Карлсон.

Також журналіст додав, що смерть Олексія Навального, на його думку, навряд чи пов’язана з майбутніми виборами в Росії. Після того, як Карлсон відвідав Москву і зустрівся з представниками Кремля, йому здалося, що російська влада нібито не надто на цьому зосереджена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час інтерв’ю журналісту Гленну Беку Такер Карлсон назвав "ідіотами" всіх, хто вважає, що Росія причетна до смерті Олексія Навального.