"Кидай пити — вставай на лижі": Путін звернувся до "Дімона" (відео)

У мережі лише посміялися з слів глави РФ

Президент РФ Володимир Путін оголосив про новий національний проект з будівництва спортивних об’єктів у Росії. Напередодні глава Кремля зізнався, що російська армія вже завдавала удару по Україні експериментальною ракетою Циркон.

Про це він заявив у четвер, 29 лютого, під час звернення до федеральних зборів. У ході заходу він повідомив про запуск національного проекту "Тривале та активне життя". Глава Кремля почав свій виступ з жарту.

"Жарт такий є: "Кидай пити — вставай на лижі". Момент настав!" — сказав Путін.

У мережі відзначили, що це звернення, напевно, було адресовано Дмитру Медведєву ("Дімону"), який славиться своїми абсурдними заявами. За чутками, колишній президент РФ зловживає алкоголем.

Нагадаємо, Путін особисто відкрив змагання "Ігри майбутнього". Під час церемонії відкриття "Ігор" глава кремля сидів поряд зі своєю "фавориткою". Неймовірно, але, за даними росіян, церемонія відкриття і самі змагання в Росії залучили аудиторію, порівнянну з фіналом чемпіонату світу з футболу в Катарі.