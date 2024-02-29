У РФ почали з’являтися матюки Путіну напередодні виборів: фотофакти з різних міст

Активістів дехто підтримав

Напередодні президентських виборів у Росії в деяких містах стали з’являтися написи, які закликають зупинити війну проти України, а Путіна посилають за російським кораблем. Не всі громадяни РФ позитивно поставилися до цієї ініціативи.

Як повідомляють російські Telegram-канали написи помічені поки що лише в Енгельсі, Липецьку та Брянську. Деякі росіяни вдячні своїм землякам за те, що вони продовжують боротьбу, а деякі навпаки загрожують відповідальністю.

На стінах та парканах у російських містах написано "ПТН ПНХ", "Нет Войне", "Выборы украли" та інші гасла. Ті росіяни, які не підтримують путінський режим та війну проти України, схвалили провокаційні графіті.

"Це трохи не за нашою акцією, але має право на життя, тому що ми з вами боремося за наших рідних, а це можливо єдиний варіант — закінчити війну. Скажу, що це дуже сміливий вчинок і гідний поваги. Не кожен у наш час може прямо сказати такі речі. Дякую вам за цей жест", — пише автор каналу "Білі хустки", який підтримує сім’ї мобілізованих росіян і хоче, щоб їх повернули живими додому.

Водночас росіяни, які підтримують агресію РФ проти України та диктатора Володимира Путіна, пропонують "відірвати руки" тим, хто зробив ці написи. У мережі обурюються, як люди можуть не розуміти наслідків, які можуть загрожувати за так звану "дискредитацію армії РФ"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що шанувальники ПВК "Вагнер" крадуть квіти з меморіалу Навальному у Росії. Їх зносять до могили іншого "видатного" росіянина.