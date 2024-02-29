В РФ перед выборами массово оставляют матерные послания Путину: фотофакты из разных городов

Активистов некоторые поддержали

Накануне президентских выборов в России в некоторых городах стали появляться надписи, которые призывают остановить войну против Украины, а Путина посылают вслед за русским кораблем. Не все граждане РФ позитивно отнеслись к этой инициативе.

Как сообщают российские Telegram-каналы надписи замечены пока что только в Энгельсе, Липецке и Брянске. Некоторые россияне благодарны своим соотечественникам за то, что они продолжают борьбу, а некоторые, наоборот, грозят ответственностью.

На стенах и заборах в российских городах написано "ПТН ПНХ", "Нет Войне", "Выборы украли" и другие лозунги. Те россияне, которые не поддерживают путинский режим и войну против Украины, одобрили провокационные граффити.

"Это немного не по нашей акции, но имеет право на жизнь, так как мы с вами боремся за наших родных, а это возможно единственный вариант — окончить войну. Скажу, что это очень смелый поступок и достоин уважения. Не каждый в наше время может напрямую сказать такие вещи. Спасибо вам за этот жест", — пишет автор канала "Белые платки", который поддерживает семьи мобилизованных россиян и хочет, чтобы их вернули живыми домой.

В то же время россияне, которые поддерживают агрессию РФ против Украины и диктатора Владимира Путина предлагают "оторвать руки" тем, кто сделал эти надписи. В сети возмущаются, как люди могут не понимать последствий, которые могут грозить за так называемую "дискредитацию армии РФ" в

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