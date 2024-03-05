У Бєлгородській області палає нафтобаза: перед пожежею пролунав вибух (фото та відео)

На місце слідує пожежний потяг

У Бєлгородській області Росії вранці 5 березня стався вибух. Після нього почалася пожежа на Губкінській нафтобазі.

За даними росЗМІ, атаковано нафтобазу в селі Довге Бєлгородської області. Інцидент підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об’єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Всі обставини, що сталося, встановлюються", — написав він у своєму Telegram-каналі.

За даними російських джерел, на нафтобазі горять три резервуари, хоча спочатку повідомлялося про один. На місце події слідує пожежний поїзд.

Російські пабліки публікують фото та відео з місця. На них видно полум’я, що охопило резервуар, а також густий чорний дим, що здіймається в небо.

Варто зазначити, що нафтобази в окупантів палають дедалі частіше. Так, у ніч проти 15 лютого в Курській області Росії невідомий безпілотник атакував одну з них. Ворог використовував цей об’єкт у військових цілях. В результаті блискучої роботи ГУР ціль було успішно вражено. На двох резервуарах з дизельним паливом обсягом 1000 та 400 куб. метрів сталася пожежа.

Як повідомляв "Телеграф", 26 лютого, почалася пожежа на нафтобазі у Макіївці. До цього місцеві жителі чули вибух, а потім у небі з’явилися сліди протиповітряної оборони (ППО).