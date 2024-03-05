В Белгородской области пылает нефтебаза: перед пожаром прогремел взрыв (фото и видео)

На место следует пожарный поезд

В Белгородской области России утром 5 марта произошел взрыв. После него начался пожар на Губкинской нефтебазе.

По данным росСМИ, атакована нефтебаза в селе Долгое Белгородской области. Инцидент подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — написал он в своем Telegram-канале.

По данным российских источников, на нефтебазе горит три резервуара, хотя изначально сообщалось об одном. В результате инцидента якобы никто не пострадал. На место происшествия следует пожарный поезд.

Российские паблики публикуют фото и видео с места. На них видно пламя, охватившее резервуар, а также густой черный дым, который поднимается в небо.

Стоит отметить, что нефтебазы у оккупантов пылают все чаще. Так, в ночь на 15 февраля в Курской области России неизвестный беспилотник атаковал одну из них. Враг использовал этот объект в военных целях. В результате блестящей работы ГУР, цель была успешно поражена. На двух резервуарах с дизельным топливом объемом 1000 и 400 куб. метров произошел пожар.

Как сообщал "Телеграф", 26 февраля, начался пожар на нефтебазе в Макеевке. До этого местные жители слышали взрыв, а потом в небе появились следы работы противовоздушной обороны (ПВО).