Повітряні Сили повідомили про рух реактивного дрона близько 10:00

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія двічі завдала удару по центральній частині Одеси. Під удар потрапила ділянка з щільною житловою забудовою.

Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв зросла до трьох. Це дві жінки та чоловік. Також є щонайменше сім постраждалих — їм надається медична допомога. "Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька машин", — описав він наслідки першого удару.

Наслідки удару по Одесі/ Одеська ОВА

За годину після першого удару, близько 11 години, регіональні ЗМІ повідомили про повторний удар також по центральній частині міста. Голова МВА Одеси Сергій Лисак повідомляє, що постраждали житловий будинок та навчальний заклад. За попередніми даними, це район автодорожнього коледжу.

На місці задимлення — горить машина.

Наслідки удару по Одесі/ Скриншот відео

Внаслідок удару постраждала вулиця Європейська в старому центрі міста — на фото та відео з місця обстрілу видно ресторан "Хаджибей" та одеський музей сучасного мистецтва.

В Одесі Росія пошкодила музей сучасного мистецтва/ Фото: Думская

В Одесі Росія пошкодила ресторан/ Фото: Думская

Реактивний дрон прилетів до Одеси з півночі близько 10 ранку, повідомляли в Повітряних Силах.

Попередні атаки на Одесу

Протягом 2026 року місто регулярно зазнавало комбінованих атак. До цього також неодноразово були влучання. Зокрема, по центру міста били 20–23 липня та 5 листопада 2023 року пошкодивши десятки пам'яток архітектури в охоронній зоні ЮНЕСКО. Ударів центр міста зазнавав також в листопаді 2024 та січні 2025 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія б'є по мостах в Києві. Після останніх ударів 17 листопада відкрили Північний міст тільки для громадського транспорту.