У Росії прогримів потужний вибух на ТЕЦ: спалахнула пожежа, багато постраждалих (фото та відео)

Щонайменше шестеро постраждалих — у тяжкому стані

У російській республіці Тува в ніч проти 6 березня пролунав потужний вибух на Шагонарській ТЕЦ. Постраждали щонайменше 18 людей, ще троє можуть перебувати під завалами.

Як пишуть росЗМІ, спалахнула пожежа, постраждалі отримали опіки різного ступеня. Співробітників евакуювали з будівлі, на місці працюють рятувальники. Причина інциденту наразі невідома. У МНС заявили, що пожежу локалізували на площі 50 квадратних метрів.

За даними Mash, шестеро з постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані. Більшості діагностували отруєння чадним газом. Ще в одного працівника теплоелектростанції виявили черепно-мозкову травму. В адміністрації Улуг-Хемського району заявили, що у Шагонарі відключили опалення у житлових будинках.

Вибух на Шагонарській ТЕЦ стався у місці, де вугілля подається до машинної зали. Попередньо міг статися технічний збій, але не можна виключати й людську помилку.

За даними росЗМІ, чотири котли ТЕЦ нібито залишилися цілими. Тепло в будинки обіцяють повернути надвечір. Тим часом температура повітря в Шагонарі зараз становить -16 градусів.

Як повідомляв "Телеграф", у Бєлгородській області Росії вранці 5 березня стався вибух. Після нього почалася пожежа на Губкінській нафтобазі.