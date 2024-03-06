В России прогремел мощный взрыв на ТЭЦ: вспыхнул пожар, много пострадавших (фото и видео)

Как минимум шестеро пострадавших — в тяжелом состоянии

В российской республике Тува в ночь на 6 марта прогремел мощный взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Пострадало по меньшей мере 18 человек, еще трое могут находиться под завалами.

Как пишут росСМИ, вспыхнул пожар, пострадавшие получили ожоги разной степени. Сотрудников эвакуировали из здания, на месте работают спасатели. Причина инцидента пока неизвестна. В МЧС РФ заявили, что пожар локализовали на площади 50 квадратных метров.

По данным Mash, шестеро из пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Большинству диагностировали отравление угарным газом. Ещё у одного сотрудника теплоэлектростанции выявили черепно-мозговую травму. В администрации Улуг-Хемского района заявили, что в Шагонаре отключили отопление в жилых домах.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошёл в месте, где уголь подаётся в машинный зал. Предварительно, мог случиться технический сбой, но нельзя исключать и человеческую ошибку.

По данным росСМИ, четыре котла ТЭЦ якобы остались целы. Тепло в дома обещают вернуть к вечеру. Тем временем температура воздуха в Шагонаре сейчас составляет -16 градусов.

Как сообщал "Телеграф", в Белгородской области России утром 5 марта произошел взрыв. После него начался пожар на Губкинской нефтебазе.