Макрон скликає лідерів Заходу на розмову про посилення допомоги Україні: подробиці

Західні лідери обговорять, серед іншого, посилення постачання артилерійських снарядів для ЗСУ

Президент Франції Еммануель Макрон назвав європейських лідерів трусами і заявив, що необхідно посилити підтримку України. Для обговорення більш конкретних кроків він запланував онлайн-зустріч із Генсеком НАТО та міністрами оборони інших країн, щоб "продемонструвати єдиний фронт".

Про це повідомляє Reuters. Відеодзвінок відбудеться у четвер, 7 березня після того, як Макрон зіткнувся з негативною реакцією Заходу на його слова про відправку солдатів НАТО до Києва.

Президент Франції заявив під час зустрічі з емігрантами, що союзникам України настав час активізувати свої дії, тому що наближається момент "у Європі, коли буде доречно не бути боягузом".

"Франція та Чехія добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (у Європі). Що деякі держави, які стали нестримними, щодня розширюють свою загрозу нападу на нас і навіть більше. І нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає", — заявив Еммануель Макрон.

У Парижі на 26 лютого було заплановано конференцію за участю міністрів та високопоставлених дипломатів приблизно з 28 країн. Однак після висловлювань президента Франції про те, що військові НАТО можуть воювати в Україні проти Росії, зустріч відклали до відеодзвінка.

"Наступні дебати лише частково відображають реальність дискусії в Парижі та не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну", — йдеться у запрошенні, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У відеодзвінку також візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг та голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, яких не запросили на заплановану 26 лютого зустріч. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у відеодзвінку.

На зустрічі розглянуть шляхи прискорення надання військової допомоги Україні. Зокрема, йтиметься про прискорення виробництва та постачання артилерійських боєприпасів, яких критично не вистачає ЗСУ. А під час свого виступу у вівторок президент Франції ще раз наголосив, що дотримується планів за підтримки Канади, Данії та інших країн профінансувати швидку закупівлю боєприпасів у третіх країн для України. Який внесок Франція зробить до цієї ініціативи Макрон не уточнив, але відкрив можливість використати для цього європейські фонди.

"Ми підтримуємо цю ініціативу і готові зробити свій внесок", — сказав Макрон.

Крім того, західні лідери обговорять організацію системи, яка б дозволила союзникам покращити способи спустошення своїх запасів боєприпасів та створити нові варіанти для середніх та ракети дальньої дії.

У запрошенні також зазначено, що партнери хочуть обговорити надання Україні допомоги у сфері кіберзахисту, розмінування, безпеки на кордоні з Білоруссю, а також координації виробництва та обслуговування обладнання в Україні. При цьому "не стаючи самим учасниками конфлікту".

У запрошенні на відеоконференцію не йдеться про те, що обговорюватиметься питання відправки в Україну небойових військ, хоча у Франції і вважають це можливим.

"Ще одна область, яка обговорюватиметься, — це підтримка країн, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема, сусідньої з Україною Молдови. Три дипломати заявили, що президент Молдови Мая Санду буде в четвер у Парижі для окремих переговорів з Макроном", — передає Reuters.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС Франції думають про перемогу Росії у війні з Україною. Союзники України вважають, що захід має досягти поразки Росії.