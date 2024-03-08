Італійське вино приходить до Росії в обхід санкцій

Скандальні пости голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва збігаються з поставками італійського вина. Попри дію санкцій, експрезидент все ж має змогу отримувати алкогольний напій з власних виноробень.

Про це пише у розслідуванні The Insider. Видання зауважило, що гучні промови та пости Медведєва наразі оповиті конспірологічними теоріями, і одна з них пов’язана з пияцтвом.

Путініст, виступаючи перед учасниками Всесвітнього фестивалю молоді, назвав європейців рабами та тваринами. Свою промову він проілюстрував "фотожабами" зі спотвореними особами європейських лідерів зі свого Telegram-каналу.

Виступ на Всесвітньому фестивалі молоді

Навіть після початку повномасштабної війни Дмитро Медведєв продовжив отримувати вино з італійської виноробні. За даними ImportGenius, 17 червня 2022 року до Росії надійшло (вага товару — 42 кг) вино від Fattoria della Aiola.

І через два дні після цього Медведєв пише в Telegram пост, де прогнозує зникнення Євросоюзу та називає голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн "тіткою".

Хронологія постів

Через місяць, а саме 18 липня, прийшла наступна партія з італійської виноробні Медведєва. І за кілька днів після цього, він виставляє пост з перерахуванням "гріхів" Заходу. У ньому Медведєв не скупиться на слова і пише: "європейські дурниці", "дідусь з деменцією" (про президента США), "міські божевільні" (про керівництво ЄС).

Пост про "гріхи"

Наступна партія вина приходить до Росії 13 жовтня 2022 року. За кілька днів у путініста виходить черговий пост про "бандерівських виродків".

У січні 2023 року "зразки" вина з виноробні Медведєва в Тоскані привезли в РФ. Після чого знову путініст висловлює "свое мнение" в Telegram:

Пост Медведєва

У липні 2023-го вино виробництва Vinicola Mediterranea прибуває до Росії. Наступного дня після постачання Медведєв пише: "Ядерний Апокаліпсис не тільки можливий, а й цілком імовірний".

Раніше "Телеграф" писав, що Медведєв нахабно висловився про ракетний удар поряд із кортежем президента України Володимира Зеленського.