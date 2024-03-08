Итальянское вино приходит в Россию в обход санкций

Скандальные посты главы Совбеза России Дмитрия Медведева совпадают с поставками итальянского вина. Несмотря на действие санкций, экс-президент все же имеет возможность получать алкогольный напиток из собственных виноделен.

Об этом пишет в расследовании The Insider. Издание отметило, что громкие речи и посты Медведева окутаны конспирологическими теориями, и одна из них связана с пьянством.

Путинист, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи, назвал европейцев рабами и животными. Свою речь он проиллюстрировал "фотожабами" с обезображенными лицами европейских лидеров из своего Telegram-канала.

Выступление на Всемирном фестивале молодежи

Даже после начала полномасштабной войны Дмитрий Медведев продолжил получать вино из итальянской винодельни. По данным ImportGenius, 17 июня 2022 года в Россию поступило (вес товара – 42 кг) вино от Fattoria della Aiola.

И через два дня после этого Медведев пишет в Telegram пост, где прогнозирует исчезновение Евросоюза и называет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "тетей".

Хронология постов

Через месяц, а именно 18 июля, пришла следующая партия из итальянской винодельни Медведева. И через несколько дней после этого, он выставляет пост с перечислением "грехов" Запада. В нем Медведев не скупится на слова и пишет: "европейские глупости", "дедушка с деменцией" (о президенте США), "городские сумасшедшие" (о руководстве ЕС).

Пост о "грехах"

Следующая партия вина приходит в Россию 13 октября 2022 года. Через несколько дней у путиниста выходит очередной пост о "бандеровских ублюдках".

В январе 2023 года "образцы" вина из винодельни Медведева в Тоскане привезли в РФ. После чего снова путинист высказывает "свое мнение" в Telegram:

Пост Медведева

В июле 2023-го вино производства Vinicola Mediterranea прибывает в Россию. На следующий день после поставки Медведев пишет: "Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен".

Ранее "Телеграф" писал, что Медведев нагло высказался о ракетном ударе рядом с кортежем президента Украины Владимира Зеленского.