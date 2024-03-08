"Мають визнати помилку": у Зеленського розповіли, як донесуть до Путіна умови миру

РФ могла б отримати умови справедливого миру в Україні через посередників

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав умову, за якої Росія могла б взяти участь у саміті з української "Формули миру" у Швейцарії. РФ могла б взяти участь у другому етапі саміту, але на даний момент переговорів із цього приводу з країною-агресором немає.

"На сьогоднішній день діалогу немає. Президент сказав, що ми фіксуємо велику кількість країн, які поділяють філософію "Формули миру". Це домінантна філософія про те, як ми повернемося до поняття справедливого світу, як ми повернемося до міжнародного права. На інавгураційній частині саміту миру все це буде проговорено", — розповів Подоляк в інтерв’ю "Телеграфу".

У другій частині саміту, додав він, умови справедливого миру можуть бути передані представникам РФ. Це могло б статися через посередницькі структури.

"Росія має визнати, що зробила фатальну помилку. Що вона програла війну, бо цілі агресії не реалізовані. І вона (Росія. — Ред .) готова добровільно виконати умови, які обумовлені в рамках "Формули миру" великою кількістю країн. Це дозволить їй повернутися до якихось інших форматів відносин зі світом. Чи сприйме РФ для себе такий сценарій — це вже інше питання", — пояснив Подоляк.

*У першій частині інтерв’ю читайте: чого чекати від третього року війни, що лякає Захід при наданні допомоги Україні, які ще важелі впливу на Росію досі не задіяні ?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський презентував українську "Формулу миру" ще наприкінці 2022 року. Вона складається з 10 пунктів та включає звільнення українських територій, повну безпеку для українського народу (включаючи енергетичну та продовольчу), повернення військовополонених та депортованих, а також покарання винних та гарантії безпеки для України.

Українську "Формулу миру" обговорювали у Мальті наприкінці жовтня 2023 року, а продовжили на економічному форумі у швейцарському Давосі. Учасники обговорили усі 10 пунктів. Це були саміти лише на рівні радників. Тепер планується провести зустріч між лідерами країн. Глобальний саміт з "Формули миру" розпочне її практичну реалізацію.

Швейцарія погодилася організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна. Запрошені будуть країни, які підтримують територіальну цілісність України. Росія за бажання могла б взяти участь у другій частині саміту. Точна дата проведення зустрічі невідома, але за попередніми даними, це буде "ближче до літа".

Детальніше про це і не тільки читайте в інтерв’ю Подоляка "Телеграфу": "Брутальних процесів з вилову громадян на вулиці бути не повинно": інтерв’ю з Михайлом Подоляком