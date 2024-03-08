"Путін не зупиниться на Україні": топ-5 найяскравіших цитат із промови Байдена перед Конгресом

Президент США заявив, що хоче розбудити Конгрес

Президент США Джо Байден виступив перед Конгресом з промовою "Про стан справ у державі". У ній він, зокрема, говорив про Україну та необхідність надати їй допомогу, про російського диктатора Володимира Путіна, а також про свого конкурента на президентських виборах Дональда Трампа.

"Телеграф" підібрав для вас головні тези з промови. Варто зазначити, що свій виступ Байден почав зі згадки про допомогу Україні.

Про Україну

"Путінська Росія напала на Україну… Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, він помиляється… Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо їй зброю, таку як треба. І це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдат, і жодного американського солдата немає в Україні. Я рішуче намірений, щоб так і було. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства".

Про Путіна

"Ми не можемо відійти та поставити під удар всю Європу. Я казав Путіну дуже прості речі: ми не відійдемо. Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників".

Про Трампа

"Мій попередник, колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що ти в чорта хочеш. Це сказав колишній президент, він підтримував російського лідера. Я думаю, що це жахливо і неприйнятно".

Про свій вік

"Я налаштований оптимістично. Я дійсно оптимістичний. Я оптиміст. Мої співвітчизники, питання, яке стоїть перед нашою країною, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям?"

Про Ізраїль

"Ізраїль повинен зробити свій внесок. Ізраїль повинен пропускати більше допомоги в Газу й гарантувати, що гуманітарні працівники не потраплять під перехресний вогонь. Керівництву Ізраїлю я кажу: гуманітарна допомога не може бути другорядним питанням або розмінною монетою. Вона має бути пріоритетом. Коли ми дивимося в майбутнє, єдине реальне вирішення ситуації — це рішення про дві держави з часом. І я кажу це як прихильник Ізраїлю протягом усього життя, протягом усієї моєї кар'єри, ніхто не має сильнішого досвіду в цьому питанні, ніж я".

Нагадаємо, на тлі затягування голосування щодо виділення військової допомоги Україні спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресмени вигадали інший спосіб винести документ на розгляд. Для цього вони збираються розпочати збір підписів.

Як відомо, пакет допомоги Україні блокується трампістами у Конгресі з осені минулого року. Тепер спікер Палати представників каже, що проголосувати за нього вони можуть у найкращому випадку в середині березня, у гіршому випадку – лише у квітні.