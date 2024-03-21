Тепер США маріонетка Зеленського? Лавров здивував заявою

Україна намагається переконати США знизити вартість до 30 доларів за барель

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив неочікувану заяву щодо США та України. Він сподівається, що у штатів ще "залишилась національна гордість", і вони не підуть на поводу в України.

Про це сказав Лавров у інтерв’ю проєкту "Нафта". За його словами, якщо Америка все ж вирішить понизити ціни на російську нафту, це буде серйозна загроза економіці самих штатів.

"Читав, що Україна намагається переконати США знизити поріг граничної ціни на російську нафту вдвічі — до 30 доларів за барель. Це взагалі виходить за будь-які рамки, не кажучи вже про те, що сама концепція порогу є антиринковою і відображає прагнення диктувати", — сказав Лавров.

За його словами, США навряд чи підуть на поводу в України. Адже, на думку МЗС, це економічно може мати наслідки для самих американців, а також ринок нафти може серйозно відреагувати.

"Сподіваюся, що США залишилися якісь залишки національної гордості і вони не "танцюватимуть під дудку" Зеленського", — додав путініст.

Ці слова Лаврова дуже резонансні та гучні. Адже, як відомо, однією з ключових тез російської пропаганди є нібито "несамостійність України", яку путінці постійно називають "маріонеткою Заходу та США". У цьому контексті заява Лаврова про США, що танцюють під дудку Зеленського, звучить напрочуд дивно.

Нагадаємо, що у грудні минулого року країни G7 разом із ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту. Вже наприкінці лютого цього року додалися обмеження і на нафтопродукти. Схему вигадали у Вашингтоні, щоб скоротити доходи Москви на тлі війни з Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що імпорт сирої нафти з Росії до Індії другий місяць поспіль зменшується, обсяги скоротились до найнижчого рівня за останній рік.