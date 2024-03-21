Теперь США марионетка Зеленского? Лавров удивил заявлением

Украина пытается убедить США снизить стоимость до 30 долларов за баррель

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданное заявление в отношении США и Украины. Он надеется, что у штатов еще "осталась национальная гордость", и они не пойдут на поводу у Украины.

Об этом сказал Лавров в интервью проекту "Нефть". По его словам, если Америка все-таки решит снизить цены на российскую нефть, это будет серьезная угроза экономике самих штатов.

"Читал, что Украина пытается убедить США снизить порог предельной цены на российскую нефть вдвое — до 30 долларов за баррель. Это вообще выходит за любые рамки, не говоря уже о том, что сама концепция порога является антирыночной и отражает стремление диктовать", – сказал Лавров.

По его словам, США вряд ли пойдут на поводу у Украины. Ведь, по мнению МИДа, это экономически может иметь последствия для самих американцев, а также рынок нефти может серьезно отреагировать.

"Надеюсь, что США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского", — добавил путинист.

Эти слова Лаврова очень резонансные и громкие. Ведь, как известно, одним из ключевых тезисов российской пропаганды является якобы "несамостоятельность Украины", которую путинцы постоянно называют "марионеткой Запада и США". В этом контексте заявление Лаврова о США, танцующих под дудку Зеленского, звучит удивительно.

Напомним, что в декабре прошлого года страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть. Уже в конце февраля этого года добавились ограничения и на нефтепродукты. Схему придумали в Вашингтоне, чтобы сократить доходы Москвы на фоне войны с Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что импорт сырой нефти из России в Индию второй месяц подряд уменьшается, объемы сократились до самого низкого уровня за последний год.