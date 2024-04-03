Москву накрила стихія: дерева падають, шлагбауми літають, туалети "бігають" (фото та відео)

Синоптики прогнозують грозу

У середу, 3 квітня, Москву накрила стихія. Там вирує сильний вітер.

У місті та передмісті надзвичайна ситуація — дерева падають, шлагбауми літають, туалети "бігають". Про це повідомляють росЗМІ.

Вітер уже зірвав обшивку з різних будівель та огорожі. Через падіння дерев пошкоджено автомобілі.

Також містом літають сміттєві баки.

Крім того, на столицю країни-агресорки насувається злива. Містян закликають сидіти вдома і "любуватися" тим, що відбувається з вікна.

Також відомо, що московський зоопарк та інші простори, розташовані просто неба, закриті, і, як мінімум, до завтрашнього дня.

За прогнозами синоптиків, шквалистий вітер не вщухне до вечора — пориви до 21 м/с. Також прогнозується гроза.

"Будьте уважні. Не стійте біля хитких конструкцій", — пишуть росЗМІ.

Зазначимо, пил із Сахари прийшов до України з південного заходу. Повітряні маси африканського походження сприяли підвищенню температури.

Раніше "Телеграф" писав, що останні дні березня та початок квітня були аномально теплими. За прогнозами синоптиків, якість повітря покращиться за кілька днів. Майже по всій країні 3-4 квітня пройдуть дощі та зміниться повітряна маса.