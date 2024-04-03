Москву накрыла стихия: деревья падают, шлагбаумы летают, туалеты "бегают" (фото и видео)

Синоптики прогнозируют грозу

В среду, 3 апреля, Москву накрыла стихия. Там бушует сильный ветер.

В городе и пригороде чрезвычайная ситуация — деревья падают, шлагбаумы летают, туалеты "бегают". Об этом сообщают росСМИ.

Ветер уже сорвал обшивку с разных зданий и ограждения. Из-за падения деревьев повреждены автомобили.

Также по городу летают мусорные баки.

Кроме того, на столицу страны-агрессора надвигается ливень. Горожан призывают сидеть дома и "любоваться" происходящим из окна.

Также известно, что московский зоопарк и другие пространства, расположенные под открытым небом, закрыты, и, как минимум, до завтрашнего дня.

По прогнозам синоптиков, шквалистый ветер не утихнет до вечера — порывы до 21 м/с. Также прогнозируется гроза.

"Будьте внимательны. Не стойте у шатких конструкций", — пишут росСМИ.

Отметим, пыль из Сахары пришла в Украину с юго-запада. Воздушные массы африканского происхождения привели к повышению температуры.

Ранее "Телеграф" писал, что последние дни марта и начало апреля были аномально теплыми. По прогнозам синоптиков, качество воздуха улучшится через несколько дней. Почти по всей стране 3-4 апреля пройдут дожди и сменится воздушная масса.