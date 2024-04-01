Україну накрив пил з Сахари: синоптики попереджають про небезпеку

Сьогодні пилова буря пошириться на більшість областей України

Україну накрив пил з Сахари. У зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари.

Зокрема, це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT.

Відтак, мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, 31 березня. А сьогодні пилова буря пошириться на більшість областей України.

За даними синоптиків, небо буде тьмяним.

"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим", — закликали в Укргідрометцентрі.

Протягом трьох днів температура повітря коливатиметься в межах 16-27 градусів тепла. Вночі вона не опуститься нижче +9 °C.

Як відомо, пилова буря — це атмосферне явище у вигляді перенесення куряви (великих кількостей пилу, часток ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні в шарі висотою кілька метрів із помітним погіршенням горизонтальної видимості (зазвичай на рівні 2 м вона становить від 1 до 9 км, але в ряді випадків може знижуватися до декількох сотень і навіть до кількох десятків метрів).

Під час цього спостерігається підйом пилу (піску) в повітря і одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку. Виникає зазвичай за сухої поверхні ґрунту й швидкості вітру 10 м/с і більше. Поширені в пустелях, напівпустелях, в орних степах, де дмуть сильні вітри.

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