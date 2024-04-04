У Москві знайдено мертвим гендиректора японської топ-компанії: подробиці

Декілька днів чоловік не виходив на зв’язок

У Москві виявили мертвим генерального директора японської компанії Yamaha Music і член опікунської ради Московської консерваторії, японець Аокі Дзюн. Йому було 55 років.

Про це у четвер, 4 квітня, повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, чоловік не виходив на зв’язок упродовж кількох днів.

Зазначається, що тіло Дзюна було знайдено 2 квітня. Воно знаходилося в будівлі на Кутузовському проспекті, де розташований готель Radisson Royal (колишній готель "Україна").

За попередньою інформацією, смерть Аокі Дзюна настала внаслідок гострої серцевої недостатності. Докладніша інформація встановлюється.

У той же час напруження NEXTA пише, що в Yamaha Music Russia офіційно підтвердили смерть Аокі Дзюна.

"Причина його смерті наразі встановлюється. Компанія продовжує працювати у штатному режимі", — сказали в компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2022 року в Москві виявили мертвим одного з відставних генералів ФСБ 76-річного Євгена Лобачова. Він нібито наклав на себе руки за допомогою пістолета прямо в під’їзді будинку.

У вересні 2023 року в Москві було знайдено тіло віце-президента "Лукойлу" Равіля Маганова. Він нібито викинувся із шостого поверху центральної клінічної лікарні міста.

Потім у жовтні помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. Згідно з заявами медиків, смерть настала через гостру серцеву недостатність.