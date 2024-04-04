В Москве найден мёртвым гендиректор японской топ-компании: подробности

Несколько дней мужчина не выходил на связь

В Москве обнаружили мертвым генерального директора японской компании Yamaha Music и член попечительского совета Московской консерватории, японец Аоки Дзюн. Ему было 55 лет.

Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает Telegram- канал Baza, ссылаясь на собственные источники. Согласно их данным, мужчина не выходил на связь в течение нескольких дней.

Отмечается, что тело Дзюн было найдено 2 апреля. Оно находилось в здании на Кутузовском проспекте, где располагается отель Radisson Royal (бывшая гостиница "Украина").

По предварительной информации, смерть Аоки Дзюна наступила в результате острой сердечной недостаточности. Более детальная информация устанавливается.

В то же время накал NEXTA пишет, что в Yamaha Music Russia официально подтвердили смерть Аоки Дзюна.

"Причина его смерти в настоящее время устанавливается. Компания продолжает работать в штатном режиме", — сказали в компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2022 года в Москве обнаружили мертвым одного из отставных генералов ФСБ 76-летнего Евгения Лобачева. Он якобы покончил с собой с помощью пистолета прямо в подъезде дома.

В сентябре 2023 года в Москве было найдено тело вице-президента "Лукойла" Равиля Маганова. Он якобы выбросился с шестого этажа центральной клинической больницы города.

Затем в октябре умер глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. Согласно заявлениям медиков, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.