На випадок перевірки ТЦК: які документи потрібно мати при собі
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Адвокати радять не обмежуватися застосунками у смартфоні
Під час воєнного стану та мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Під час перевірки його пред’являють разом із документом, що засвідчує особу.
Про це Міністерство оборони України повідомляє у роз’ясненні про військовий облік. Обов’язок мати при собі військово-обліковий документ також закріплено у статті 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
І хоча в МО пояснюють, що військово-обліковий документ можна показати в електронному вигляді, а носити паперовий екземпляр на додаток до нього необов’язково, юристи все ж таки радять носити при собі роздруківку, оскільки "Резерв+" може не працювати.
Які документи потрібні під час перевірки
Базовий набір складається з двох документів:
- Документ, що засвідчує особу, — наприклад, паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи ID-картки або той самий документ у "Дії".
- Дійсний військово-обліковий документ — зокрема, електронний документ у додатку "Резерв+" або його роздруківка з QR-кодом.
Після зміни порядку оформлення документів основною формою став електронний військово-обліковий документ — Резерв ID. Однак скористатися ним можна і на папері.
PDF-файл можна завантажити з "Резерв+" або порталу "Дія" та самостійно роздрукувати. Ще один варіант — звернутися до ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та видадуть роздруківку.
QR-код повинен залишатися цілим і добре зчитуватися. Для перевірки електронного документа уповноважений співробітник сканує код та отримує відомості з реєстру. Тому роздруківка повинна бути досить чіткою, без пошкоджень в області QR-коду.
Військовий адвокат Роман Лихачов рекомендує носити надрукований документ на випадок, якщо "Резерв+" зависне і людина не зможе показати підтвердження бронювання. За його словами, неможливість підтвердити статус на місці вже призводила до того, що людей забирали для перевірки даних.
Що робити, якщо є відстрочка
Основним підтвердженням оформленої відстрочки також є електронний військово-обліковий документ з відповідними відомостями. З 1 листопада 2025 року окремі паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою за загальним порядком більше не видаються. Якщо людина не користується смартфоном, документ із позначкою про відстрочку можна роздрукувати, зокрема в ЦНАП після оформлення послуги.
Перед виходом варто перевірити, чи відображається відстрочка в документі та чи актуальний термін її дії. Свідоцтва про народження дітей, медичні висновки та інші документи, що підтверджують підставу для відстрочення, використовуються при її оформленні, але не замінюють військово-обліковий документ під час перевірки.
Чи звільняє відстрочка від перевірки документів
Наявність відстрочки не скасовує обов’язки пред’явити документи. Закон встановлює вимогу мати військово-обліковий документ для чоловіків — громадян України віком від 18 до 60 років, а не лише для тих, кого можуть мобілізувати зараз.
Під час перевірки уповноважені співробітники звіряють персональні відомості та дані військово-облікового документа з реєстром. Тому важливо мати при собі не лише паспорт, а й дійсний документ, за яким можна перевірити військово-обліковий статус.
Нагадаємо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року. Основні правила призову у листопаді не змінюються, проте уряд переглядає підхід до бронювання працівників.