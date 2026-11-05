На випадок перевірки ТЦК: які документи потрібно мати при собі

Адвокати радять не обмежуватися застосунками у смартфоні

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Під час воєнного стану та мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Під час перевірки його пред’являють разом із документом, що засвідчує особу.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у роз’ясненні про військовий облік. Обов’язок мати при собі військово-обліковий документ також закріплено у статті 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

І хоча в МО пояснюють, що військово-обліковий документ можна показати в електронному вигляді, а носити паперовий екземпляр на додаток до нього необов’язково, юристи все ж таки радять носити при собі роздруківку, оскільки "Резерв+" може не працювати.

Які документи потрібні під час перевірки

Базовий набір складається з двох документів:

Документ, що засвідчує особу, — наприклад, паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи ID-картки або той самий документ у "Дії".

— наприклад, паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи ID-картки або той самий документ у "Дії". Дійсний військово-обліковий документ — зокрема, електронний документ у додатку "Резерв+" або його роздруківка з QR-кодом.

Після зміни порядку оформлення документів основною формою став електронний військово-обліковий документ — Резерв ID. Однак скористатися ним можна і на папері.

PDF-файл можна завантажити з "Резерв+" або порталу "Дія" та самостійно роздрукувати. Ще один варіант — звернутися до ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та видадуть роздруківку.

QR-код повинен залишатися цілим і добре зчитуватися. Для перевірки електронного документа уповноважений співробітник сканує код та отримує відомості з реєстру. Тому роздруківка повинна бути досить чіткою, без пошкоджень в області QR-коду.

Військовий адвокат Роман Лихачов рекомендує носити надрукований документ на випадок, якщо "Резерв+" зависне і людина не зможе показати підтвердження бронювання. За його словами, неможливість підтвердити статус на місці вже призводила до того, що людей забирали для перевірки даних.

Документи, які потрібно показати під час перевірки ТЦК

Що робити, якщо є відстрочка

Основним підтвердженням оформленої відстрочки також є електронний військово-обліковий документ з відповідними відомостями. З 1 листопада 2025 року окремі паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою за загальним порядком більше не видаються. Якщо людина не користується смартфоном, документ із позначкою про відстрочку можна роздрукувати, зокрема в ЦНАП після оформлення послуги.

Перед виходом варто перевірити, чи відображається відстрочка в документі та чи актуальний термін її дії. Свідоцтва про народження дітей, медичні висновки та інші документи, що підтверджують підставу для відстрочення, використовуються при її оформленні, але не замінюють військово-обліковий документ під час перевірки.

Чи звільняє відстрочка від перевірки документів

Наявність відстрочки не скасовує обов’язки пред’явити документи. Закон встановлює вимогу мати військово-обліковий документ для чоловіків — громадян України віком від 18 до 60 років, а не лише для тих, кого можуть мобілізувати зараз.

Під час перевірки уповноважені співробітники звіряють персональні відомості та дані військово-облікового документа з реєстром. Тому важливо мати при собі не лише паспорт, а й дійсний документ, за яким можна перевірити військово-обліковий статус.

Нагадаємо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року. Основні правила призову у листопаді не змінюються, проте уряд переглядає підхід до бронювання працівників.