"Немає хліба — їжте тістечка": російська чиновниця порадила росіянам менше їсти

У мережі розкритикували депутатку яка не бачить проблеми

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми РФ Світлана Журова заявила, що не помітила зростання цін на продукти в країні. У Росії ціни на товари та послуги почали зростати фактично одразу після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідний коментар Журової наводить sport24.ru. Світлана розповіла, що їсть мало, а тому не відчуває зростання цін на продукти.

"Ми замовляємо в основному через інтернет, так що прямо в магазин я не ходжу. Не знаю, виросли зараз у магазинах націнки чи ні. Але якщо говорити про мою сім’ю, то ми намагаємося мінімізувати витрати на продукти, купуючи їх в інтернеті.

Я взагалі більше не по господарству – мені з цим сестра та мама допомагають. Особливо в пост у нас у сім’ї багато не їдять, наприклад м’ясо. У такі моменти не сильно реагуємо зміну цін. Хліб той самий не їмо. Ті продукти, які дорожчають, ми особливо не вживаємо, тому на нас зростання не відбивається.

Останнім часом не було такого, щоб мені хтось із родини скаржився на ціни. Був період, коли сильно подорожчали яйця, але ми їх не вживаємо у такій кількості, щоби на нас це позначилося”, – сказала Журова.

У мережі розкритикували Журову, яка фактично порадила росіянам менше їсти. Користувачі вважають, що Світлана не відчуває зростання цін через велику зарплату.

Раніше колишній російський спортивний функціонер заявив, що на сім’ю потрібно 10 яєць на місяць. Напередодні футболіст збірної Естонії втратив капітанську пов’язку в національній команді через слова про Україну.