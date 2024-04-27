Дощитиме цілий день

Вдень у суботу, 27 квітня, на столицю Росії Москву, де нещодавно горів стратегічний завод з виробництва ракет, обрушилася потужна злива. Під воду йдуть дороги, вулиці, заливає станції метро.

Відео потопу публікують у мережі. У Telegram-каналі Міського господарства Москви повідомили, що в окремих районах столиці РФ менш ніж за годину випало понад 70 відсотків місячної норми опадів. У столиці країни, яка замість благоустрою стурбована лише тим, щоб завоювати та знищити сусідню Україну, твориться справжній хаос, зливи не справляються з водою.

Ситуація ускладнюється рвучким вітром. За прогнозами синоптиків, дощ у Москві йтиме до вечора.

На проїжджій частині в деяких місцях рівень води сягає бамперів машин. Заливає тролейбуси, транспорт буквально пливе, а не їде.

""В добру путь, амінь", "До самої кремлівської зірочки, допоможи боже", "Мацква в болото йде? З болота вийшла в болото й піде", "А там поряд дамби є?", "Карма", — пишуть українці в мережі.

Як розповідав "Телеграф", у квітні в частині Росії сталася повінь. У місті Орськ прорвало дамбу, вода затопила кілька областей.