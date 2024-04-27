"Из болота вышла в болото и уйдет": Москву затапливает, украинцы иронизируют (видео)
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Дождь будет идти целый день
Днем в субботу, 27 апреля, на столицу России Москву, где недавно горел стратегический завод по производству ракет, обрушился мощный ливень. Под воду уходят дороги, улицы, заливает станции метро.
Видео потопа публикуют в сети. В Telegram-канале Городского хозяйства Москвы сообщили, что в отдельных районах столицы РФ менее чем за час выпало больше 70 процентов месячной нормы осадков. В столице страны, которая вместо благоустройства озабочена только тем, чтобы завоевать и уничтожить соседнюю Украину, творится настоящий хаос, ливневки не справляются с водой.
Ситуация осложняется порывистым ветром. По прогнозам синоптиков дождь в Москве будет идти до вечера.
На проезжей части в некоторых местах уровень воды доходит до бамперов машин. Заливает троллейбусы, транспорт буквально плывет, а не едет.
"В добрый путь, аминь", "До самой кремлевской звездочки, помоги боже", "Мацква в болото идет? Из болота вышла в болото и уйдет", "А там рядом дамбы есть?", "Карма", — пишут украинцы в сети.
Как рассказывал "Телеграф", в апреле в части России произошло наводнение. В городе Орск прорвало дамбу, вода затопила несколько областей.