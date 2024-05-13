Китай провів переговори щодо України з країнами Глобального Півдня: пропонує "три принципи"

Лі також висловив пропозицію Китаю підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно забезпечувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- і газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі

Спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей на початку травня провів третій раунд човникової дипломатії з політичного врегулювання "кризи в Україні", відвідавши та поспілкувавшись телефоном із офіційними особами країн Глобального півдня.

Про це повідомляє МЗС КНР. Зазначається, що з 3 по 9 травня Лі відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, провівши зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ чи радниками з нацбезпеки цих країн. До та після своєї поїздки він також поспілкувався телефоном із представниками урядів Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та інших країн.

"Китай провів поглиблений обмін думками з усіма сторонами щодо "української кризи" (так у Пекіні називають війну – ред.), і всі сторони загалом погодилися з пропозиціями Китаю стосовно охолодження ситуації", — зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Він каже, що під час цього раунду переговорів висловив кілька пропозицій Китаю, зокрема заклик дотримуватись трьох принципів для зниження напруженості, тобто поле бою не повинно розширюватись, війна не має загострюватися, й усі сторони не повинні вести масовані обстріли один одного.

Лі додав, Пекін наполягає, що єдиним можливим шляхом вирішення "української кризи" є переговори, тому сторони конфлікту повинні створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяти деескалації ситуації до досягнення режиму припинення вогню.

Китайська сторона також закликає збільшити гуманітарну допомогу постраждалим територіям, для чого сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін сторонами конфлікту військовополоненими.

Як підкреслив дипломат, Пекін продовжує виступати проти використання ядерної, біологічної чи хімічної зброї у війні, закликає протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об’єкти, такі як атомні електростанції, та дотримуватися Конвенції з ядерної безпеки й інших міжнародних законів, аби уникнути ядерних аварій.

Лі також висловив пропозицію Китаю підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно забезпечувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- і газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також зберігати стабільність глобальної промисловості та ланцюжків поставок.

"Усі сторони погодилися продовжувати підтримувати комунікацію та координацію і вітали підтримку міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на охолодження ситуації та конструктивну роль у припиненні бойових дій, а також у сприянні переговорам і відновленню миру", — йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Китайська сторона публічно, зокрема під час щоденних брифінгів у зовнішньополітичному відомстві, не інформувала про третій раунд човникової дипломатії спецпредставника свого уряду, так само як і центральні державні ЗМІ Китаю обійшли увагою цю подію.

Відношення Китаю до війни в Україні

Зазначимо, що минулого року МЗС КНР опублікувало документ про врегулювання війни в Україні. Зокрема, Пекін закликав припинити бойові дії і якнайшвидше "відновити прямий діалог" між Україною і Росією. При цьому Китай не згадував про виведення військ країни-агресора з України.

2 березня спеціальний представник Китаю Лі Хуей зустрівся в Москві з представниками МЗС Росії, заявивши після цього, що війна в Україні має "вирішуватися шляхом переговорів".

3 березня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і Лі Хуей заявили, що врегулювання війни в Україні неможливе без урахування російських інтересів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Швейцарії офіційно підтвердили дату проведення мирного саміту щодо України. Він відбудеться в середині червня, а саме 15-16 числа у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку). У зустрічі планують взяти участь від 80 до 100 країн, здебільшого з Глобального Півдня. На перший Глобальний саміт миру РФ запрошувати не будуть.