Кібератаку на Міноборони Британії влаштував Китай: скандальні подробиці

Міноборони посилено працює, щоб зрозуміти масштаб злому

Китайські хакери зламали базу даних міністерства оборони Великої Британії, стався масштабний витік особистих даних британських військовослужбовців. Зокрема, атаковано було систему нарахування заробітної плати.

Як пише Sky News, депутати британського парламенту 7 травня повідомили про масовий витік даних Міністерства оборони. Хакери атакували систему нарахування зарплати нинішнім військовослужбовцям та деяким ветеранам, отримавши доступ до імен та банківських реквізитів. Однак усі виплати будуть виплачені вчасно.

"Уряд не називає країну, про яку йдеться, але Sky News розуміє, що це Китай. Китайську державу звинувачують у двох чи трьох спробах злому співробітників Міноборони, зокрема особового складу", — йдеться у статті.

Зазначається, що міністр оборони Британії Грант Шаппс 7 травня виступить із заявою, в якій повідомить "багатточковий план" щодо захисту військовослужбовців, чиї дані були викрадені. Міноборони Британії сподівається, що вони не будуть стурбовані власною безпекою. З ладу було виведено систему підрядника, не підключену до основних комп’ютерних систем міністерства оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗМІ пишуть про підсумки візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до Парижа та його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили вони, зокрема й про війну в Україні.