Китай використовує війну в Україні у своїх інтересах: названо три головні плюси для КНР

Звідси – і маневри китайського керівника, його спроби балансувати між різними сторонами цієї війни та проблемами, які нею викликані

Чим слабше буде РФ, тим швидше Китаю вдасться реалізувати свої історичні територіальні претензії. Це стосується земель, які колись забрала у нього монархічна Російська імперія.

Про це в інтерв'ю "Телеграф" сказав Ветеран Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Василь Богдан — "Зчепити зуби та включити дипломатію: генерал дав пораду, як Києву поводитися з Пекіном". Він каже, що російсько-українська війна дає Китаю низку преференцій

"По-перше, формує імідж КНР як глобального лідера автократії", — каже ветеран.

Другий плюс полягає у тому, що це дозволяє використовувати РФ у своїх торгово-економічних інтересах (насичує її ринок своїми товарами, дешево скуповує ресурси).

По-третє, де-факто і де-юре закріплює за собою території на Далекому Сході й у Сибіру, заселяючи їх китайцями і підводячи під законодавство КНР, наголосив він.

"Чим слабше буде РФ, тим швидше Китаю вдасться реалізувати свої історичні територіальні претензії щодо земель, які колись забрала у нього монархічна Російська імперія", — вважає експерт.

На його думку, звідси – і маневри китайського керівника, його спроби балансувати між різними сторонами цієї війни та проблемами, які нею викликані.

"Попри те, що це чудово розуміють і у Вашингтоні, і в Брюсселі, Китаю вдається продовжувати свою гру. І завдяки масивному використанню своїх спецслужб, і завдяки залученню китайської мафії ("Тріада"), яка в такій автократичній країні, як нинішня КНР, поставлена на службу інтересів цієї держави та реалізації ідеології місцевої Компартії. Це жорстка поліцейська держава, де немає ні свободи слова, ні демократії, де переслідуються елементи національної ідентичності (це і Сіньцзян-Уйгурський автономний район, і той-таки Тибет)", – наголошує ветеран зовнішньої розвідки.

Додамо, раніше "Телеграф" писав, що під час візиту голови Китаю Сі Цзіньпіна до Парижу та зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, вони обговорили участь Пекіну у війні в Україні. Голова європейської країни привітав взяття КНР на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї.