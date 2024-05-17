Російські ФСБшники ліквідували власного військового: що сталося

Росіянина вбили на місці

У Росії вбили свого військового. Його ліквідувала ФСБ нібито через допомогу терористам.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався 16 травня в Карачаєво-Черкесії. Убитим є 25-річний Ілля Б. із Ростовської області. Він служив у 49-й загальновійськовій армії південно-військового округу.

Зазначається, що 15 травня на військового завели кримінальну справу за статтею "участь у терористичній організації". За версією ФСБшников, він нібито був пов’язаний із терористами ІДІЛ. Вночі 16 травня в Ногайському районі КЧР підозрюваного намагався затримати спецназ, але той нібито чинив опір і був убитий.

"За інформацією силовиків, Ілля планував теракти стосовно співробітників правоохоронних органів. На місці перестрілки силовики знайшли автомат Калашнікова та саморобний вибуховий пристрій", — стверджують ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в російському регіоні Інгушетія відбулася чергова перестрілка силовиків із злочинцями.