"А де фото Бандери?": РФ знову знайшла український слід у "Крокусі", але в нього не повірили навіть росіяни

Слідкому РФ не вірять

Російська влада продовжує безглуздо ліпити "український слід" до теракту ІДІЛ у "Крокус Сіті Холл". Нові "докази" вийшли настільки непереконливими, що в них не вірять навіть самі росіяни.

Так, за словами Слідкому РФ, його слідчим вдалося отримати дані з телефонів терористів, "які ті намагалися знищити". Серед них були фотографії та скріншоти.

"Зазначені дані можуть свідчити про зв’язок між вчиненим терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції", — йдеться у повідомленні.

Російські слідчі кажуть, що у річницю вторгнення Росії в Україну один із учасників нібито відправив на телефон виконавця скріншоти зображень входів до будівлі "Крокус Сіті Холла" та під’їзних шляхів до нього.

"Все це обвинувачений підтвердив у своїх свідченнях", — йдеться у повідомленні, проте тут важливо нагадати, що окупанти катували терористів, вибиваючи від них "свідчення".

Крім того, стверджують у РФ, у телефоні терориста нібито було виявлено фотозображення людей у камуфльованій формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки.

Ось нібито вони:

Варто зазначити, що в такі безглузді докази не вірять навіть самі росіяни. Вони про це прямо висловлюються у мережі.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Незабаром ФСБ РФ заявило про затримання стрільців у Брянській області. За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 144 особи, ще близько 500 постраждали.

Відповідальність за теракт на себе, як пишуть ЗМІ, взяло терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту). У США заявили, що за цією подією дійсно стоїть один із підрозділів організації, так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К).

Попри заяви ІДІЛ, у Росії всіма способами в теракті спробували звинуватити Захід. Один із "експертів" висловив свою думку, що нібито діями терористів керували за допомогою деяких чіпів.

Не обійшлось і без звинувачення України. Путін заявив, що терористи нібито збиралися втекти до України через вигадане ним "вікно" на кордоні.