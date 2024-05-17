Российские ФСБшники ликвидировали собственного военного: что произошло
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россиянина убили на месте
В России убили собственного военного. Его ликвидировала ФСБ якобы из-за пособничества террористам.
Об этом сообщают российские СМИ. По их данным инцидент произошел 16 мая в Карачаево-Черкессии. Убитым является 25-летний Илья Б. из Ростовской области. Он служил в 49-ой общевойсковой армии южного-военного округа.
Отмечается, что 15 мая на военного завели уголовное дело по статье "участие в террористической организации". По версии ФСБшников, он якобы был связан с террористами ИГИЛ. Ночью 16 мая в Ногайском районе КЧР подозреваемого пытался задержать спецназ, но тот якобы оказал сопротивление и был убит.
"По информации силовиков, Илья планировал теракты в отношение сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки силовики нашли автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство", — утверждают СМИ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в российском регионе Ингушетия произошла очередная перестрелка силовиков с преступниками.